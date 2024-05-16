Вратарь ЦСКА Шайхутдинов: недоволен серией пенальти. Должен был угадать хотя бы один

Голкипер ЦСКА Владимир Шайхутдинов рассказал, что остался недоволен серией пенальти в ответном финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 4:5 по пен).

«Конечно, недоволен, как сыграл в серии пенальти. Я должен был хотя бы один угадать, а я ни разу не прыгнул в нужный угол, но это лотерея, — передает слова Шайхутдинова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. Основное время матча завершилось ничейным результатом — 0:0. В первом матче финала Пути РПЛ в Москве команды сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, победителя в противостоянии пришлось определять по пенальти. В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты сине-бело-голубых (5:4).