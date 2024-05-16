Аллегри прокомментировал победу «Ювентуса» в Кубке Италии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил победу туринской команды в матче с «Аталантой» (1:0) в финале Кубка Италии.

«Ювентус» победил, а остальное не имеет значения. Я очень рад за парней, они порадовали клуб, фанатов и меня. Побеждать всегда непросто, но это в ДНК «Ювентуса», поэтому если я не буду тренировать туринцев в следующем сезоне, то оставлю после себя сильную команду. Клуб скоро примет решение по моему будущему.

Победа в Кубке Италии — командный успех. Было непросто, в большом клубе на тебя обрушивается критика. Эти три месяца важны для развития ребят и для того, что они будут делать в «Ювентусе» в будущем», — приводит слова Аллегри Sport Mediaset.

Отметим, «Ювентус» в 15-й раз в своей истории выиграл Кубок Италии.

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