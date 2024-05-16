Миранчук проиграл два финала в составе «Аталанты». Оба — «Ювентусу» в Кубке Италии

Завершился матч финала Кубка Италии проходивший на стадионе «Олимпико» в Риме. Встречались «Аталанта» и «Ювентус». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу туринской команды.

Победу «Ювентусу» принёс гол нападающего Душана Влаховича на 4-й минуте игры. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук на 59-й минуте вышел на поле, сменив на поле Марио Пашалича, и отыграл 31 минуту.

Таким образом, «Ювентус» в 15-й раз в своей истории выиграл Кубок Италии. «Чёрно-белые» во второй раз обыграли в финале Кубка Италии «Аталанту», когда в её составе играл Алексей Миранчук. До этого «Аталанта» проиграла «Ювентусу» в матче финала Кубка Италии сезона-2020/2021. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу туринцев.

Напомним, в нынешнем сезоне Алексей Миранчук принял участие в 38 матчах «Аталанты во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.