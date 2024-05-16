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Федотов в раздевалке обратился к игрокам ЦСКА после поражения в матче с «Зенитом»

Федотов в раздевалке обратился к игрокам ЦСКА после поражения в матче с «Зенитом»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов обратился к футболистам команды в раздевалке после поражения в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0 (4:5 пен)).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
5 : 4
ЦСКА
Москва

«У меня нет чувств. Вы огромные молодцы, герои. Не получилось сегодня. И, как этот мяч, за которым вы не добежали. Такие сезоны бывают. Сегодняшний матч, я знаю, как это непросто. Просто огромная человеческая благодарность. Вы большие молодцы», — сказал Федотов в раздевалке.

Напомним, в первом матче финала Пути РПЛ в Москве ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1.
Таким образом, «Зенит» вышел в Суперфинал Кубка России, где сыграет с «Балтикой». Решающий матч турнира пройдёт 2 июня на стадионе «Лужники», начало -18:00 мск.

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