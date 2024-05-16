Голкипер ЦСКА Тороп обратился к болельщикам после тяжёлой травмы в матче с «Зенитом»

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп поблагодарил болельщиков за поддержку после травмы во время матча с «Зенитом» в Кубке России (0:0, 4:5, пен).

«Друзья! Спасибо всем за слова поддержки. Чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом. Больше переживаю, что не смогли выйти в Суперфинал. Ребята сегодня бились и друг за друга, и за меня – и я это ощущаю. Мы вместе всегда, всегда – ЦСКА. P.S. Вова – красавчик! Ваш Слава Тороп», — приводит слова Торопа официальный телеграм-канал ЦСКА.

Напомним, после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом у Торопа диагностировали двойной перелом костей лицевого черепа и сотрясение мозга. Сейчас голкипер находится в больнице.

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