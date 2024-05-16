Вратарь ЦСКА Шайхутдинов: всё, что скажу — здоровья Славе Торопу

Голкипер ЦСКА Владимир Шайхутдинов отреагировал на тяжёлую травму своего одноклубника Владислава Торопа.

«Всё, что скажу — здоровья Славе Торопу!», — передает слова Шайхутдинова Корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. Основное время матча завершилось ничейным результатом — 0:0. В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты сине-бело-голубых (5:4). В первом тайме минувшей игры голкипер армейцев Тороп получил травму головы после столкновения с защитником соперника Нуралы Алипом, и он был заменён на Шайхутдинова.