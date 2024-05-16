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Участница конфликта рассказала о разговоре с Тихоновым по поводу драки игроков «Енисея»

Участница конфликта рассказала о разговоре с Тихоновым по поводу драки игроков «Енисея»
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Гражданская жена потерпевшего в драке с футболистами «Енисея» Лилия Уланова рассказала о разговоре с главным тренером клуба Андреем Тихоновым по поводу случившегося инцидента.

«Я выходила на главного тренера Андрея Тихонова с сообщениями, после чего он связался со мной по телефону. Во время разговора он сказал: «Какого фига я за это отвечаю? Я что, теперь отвечаю за каждого футболиста, когда он отдыхает? Это не в моих интересах, каждый отвечает сам за себя», — приводит слова Улановой «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее сообщалось о драке игроков «Енисея» с семьёй отдыхающих. По данным источника, виновниками конфликта, который произошёл в понедельник, 13 мая, стали игроки красноярского клуба Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников.

Позже гендиректор «Енисея» заявил, что игроков спровоцировали.

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Драка, предположительно, с участием футболистов «Енисея»:

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