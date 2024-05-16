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Аршавин назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ

Аршавин назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал чемпионскую гонку в Российской Премьер-Лиге

«На данный момент «Динамо» – фаворит, всё в их руках. То, что они могут два раза победить в оставшихся матчах, выглядит нормально. Чемпионами становятся при разной игре. Главное, кто наберёт больше очков в конце. Все будут говорить, что это замечательный чемпионский футбол», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 28-го тура Российской Премьер-Лиги на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги вышло московское «Динамо». В активе столичного клуба 53 очка. На втором месте располагается петербургский «Зенит». В активе сине-бело-голубых 51 очко. Что касается третьего места, то его занимает «Краснодар». Южане заработали 50 очков.

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