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Гризманн хет-триком помог «Атлетико Мадрид» победить «Хетафе» в 36-м туре Ла Лиги

Гризманн хет-триком помог «Атлетико Мадрид» победить «Хетафе» в 36-м туре Ла Лиги
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Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Хетафе» и «Атлетико Мадрид». Игра прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» (Хетафе, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Марио Мелеро Лопес. Матч закончился разгромной победой «матрасников» со счётом 0:3.

Испания - Примера . 36-й тур
15 мая 2024, среда. 23:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 3
Атлетико М
Мадрид
0:1 Гризманн – 27'     0:2 Гризманн – 42'     0:3 Гризманн – 51'    

Одержать победу «Атлетико Мадрид» свой хет-триком помог нападающий команды Антуан Гризманн, забивший мячи на 27-й, 42-й и 51-й минутах.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Хетафе» набрала 43 очка за 36 матчей и идёт на 10-й строчке. «Атлетико Мадрид», находясь на 4-м месте, в зоне Лиги Чемпионов, и, проведя столько же матчей, заработал 73 очка. Первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024 занимает мадридский «Реал», который 4 мая досрочно стал чемпионом Ла Лиги нынешнего сезона.

Турнирная таблица Ла Лиги
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