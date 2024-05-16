«Атлетико» разгромил «Хетафе» в матче 36-го тура Ла Лиги

Закончился матч 36-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Хетафе» и мадридский «Атлетико». Игра прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. В качестве главного арбитра встречи выступил Марио Мелеро Лопес. Матч начался в 23:00 по московскому времени. Игра завершилась разгромной победой гостей со счётом 3:0.

Победу «матрасникам» принёс хет-трик нападающего Антуана Гризманна, который отличился на 27-й, 42-й и 51-й минутах матча соответственно.

После этой победы «Атлетико», набрав 73 очка и укрепившись на четвёртом месте, после 36 матчей приблизился к «Барселоне» (76) и «Жироне» (75), занимающим последние призовые места в турнирной таблице Примеры. «Хетафе» продолжает оставаться на 10-м месте, имея в активе 43 очка.