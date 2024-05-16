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«Атлетико» разгромил «Хетафе» в матче 36-го тура Ла Лиги

«Атлетико» разгромил «Хетафе» в матче 36-го тура Ла Лиги
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Закончился матч 36-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Хетафе» и мадридский «Атлетико». Игра прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. В качестве главного арбитра встречи выступил Марио Мелеро Лопес. Матч начался в 23:00 по московскому времени. Игра завершилась разгромной победой гостей со счётом 3:0.

Испания - Примера . 36-й тур
15 мая 2024, среда. 23:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 3
Атлетико М
Мадрид
0:1 Гризманн – 27'     0:2 Гризманн – 42'     0:3 Гризманн – 51'    

Победу «матрасникам» принёс хет-трик нападающего Антуана Гризманна, который отличился на 27-й, 42-й и 51-й минутах матча соответственно.

После этой победы «Атлетико», набрав 73 очка и укрепившись на четвёртом месте, после 36 матчей приблизился к «Барселоне» (76) и «Жироне» (75), занимающим последние призовые места в турнирной таблице Примеры. «Хетафе» продолжает оставаться на 10-м месте, имея в активе 43 очка.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
Календарь испанской Примеры
Турнирная таблица испанской Примеры
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