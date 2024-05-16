Врач ЦСКА Безуглов сообщил, что Торопу с большой вероятностью потребуется операция

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал состояние вратаря Владислава Торопа. После ответного финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 4:5 по пен) у него диагностировали двойной перелом костей лицевого черепа и сотрясение мозга.

«Учитывая, что до конца сезона две недели, для Торопа точно закончился сезон. Всё будет хорошо. В Москве найдём лучшего специалиста, будет выбрана лучшая тактика лечения. Будем вас информировать. Думаю, что с очень большой вероятностью будет операция», — передает слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. Основное время матча завершилось ничейным результатом — 0:0. В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты сине-бело-голубых (5:4). В первом тайме минувшей игры голкипер армейцев Тороп получил травму головы после столкновения с защитником соперника Нуралы Алипом, и он был заменён.