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Бруну Фернандеш прояснил своё будущее в «Манчестер Юнайтед»

Бруну Фернандеш прояснил своё будущее в «Манчестер Юнайтед»
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Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал своё будущее в рядах манкунианцев. Ранее в СМИ появлялись сообщения об интересе к португальцу со стороны мюнхенской «Баварии» и миланского «Интера», а также клубов из Саудовской Аравии.

«Я здесь до тех пор, пока нужен команде, пока она не захочет, чтобы я не был частью её будущего. Если по какой-то причине я стану не нужен, то я уйду», — приводит слова Фернандеша журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, 29-летний Бруну Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. За этот период футболист принял участие в 230 матчах во всех турнирах, в которых отметился 79 голами и 64 результативными передачами.

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