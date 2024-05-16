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Томас Тухель может остаться в «Баварии» на следующий сезон — Sky Sports

Томас Тухель может остаться в «Баварии» на следующий сезон — Sky Sports
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«Бавария» хочет оставить главного тренера команды Томаса Тухеля на следующий сезон, сообщает интернет-издание Sky Sports.

По информации источника, после сегодняшних переговоров между руководством «Баварии» и Томасом Тухелем клуб принял решение, что желает начать следующий сезон с немецким специалистом. Обе стороны работают над отменой решения о его увольнении. Сам Тухель по-прежнему готов остаться в «Баварии», несмотря на сложные последние несколько недель и публичную критику почетного президента клуба Ули Хёнеса.

Однако, полного согласия по-прежнему нет. Камнем преткновения в переговорах является новый срок контракта. Теперь специалист хочет заключить контракт как минимум до 2026 года. Окончательное решение ожидается в ближайшее время.

На данный момент «Бавария» занимает третье место в турнирной таблице, отставая на одно очко от «Штутгарта», но имея матч в запасе. Команда Тухеля уже потеряла все шансы на чемпионство, которое заранее гарантировал себе леверкузенский «Байер».

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