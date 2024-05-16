Врач ЦСКА Безуглов: планируется транспортировка Торопа в Москву, о самолёте речи не идет

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов высказался по поводу повреждения голкипера команды Владислава Торопа, который получил травму головы в первом тайме финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом».

«Владислав находится в сопровождении врача команды в стационаре. Состояние его стабильное. Планируется, что ночь он проведёт под контролем врачей в стационаре. Утром, если состояние будет стабильное, на спецтранспорте в сопровождении врача команды и специалистов будет доставлен в Москву, где будет принято решение по тактике решения. Конечно, сейчас близко не может идти речи про самолёт», — передает слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. Основное время матча завершилось ничейным результатом — 0:0. В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты сине-бело-голубых (5:4). В первом тайме минувшей игры голкипер армейцев Тороп получил травму головы после столкновения с защитником соперника Нуралы Алипом, и он был заменён.