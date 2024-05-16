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Владелец «Челси» выступил с заявлением о политике клуба

Владелец «Челси» выступил с заявлением о политике клуба
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Американский бизнесмен и владелец «Челси» Тодд Боули прокомментировал стратегию развития лондонского клуба.

«Самое главное – нужно быть терпеливым. Когда вы что-то создаёте, то ожидаете, что всё быстро сложится, но реальность такова, что для всего действительно хорошего требуется немного времени. Терпение всегда было нашим принципом.

Когда мы купили «Доджерс» в 2013 году, мы начали с 15-го и 25-го мест, но мы продолжали придерживаться плана, потому что верили, что он правильный. И с «Челси» мы прошли через нечто подобное. Нужно иметь решимость не обращать внимания на весь шум вокруг и оставаться верным плану. С периода Boxing Day мы — четвёртая команда в АПЛ. Когда вы смотрите на то, что происходит сейчас, есть ощущение, что всё становится лучше и лучше», — приводит слова Боули журналист Бен Джейкобс.

На данный момент на счету «Челси» 60 очков. После 37 туров команда Почеттино занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. У идущего на пятой строчке «Тоттенхэма» 63 очка. «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед», идущие на седьмом и восьмом местах, отстают от «пенсионеров» также на три очка.

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Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон
0:1 Палмер – 34'     0:2 Нкунку – 64'     1:2 Уэлбек – 90+7'    
Удаления: нет / Джеймс – 88'
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