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Алип обратился к Торопу после госпитализации вратаря из-за столкновения в Кубке России

Алип обратился к Торопу после госпитализации вратаря из-за столкновения в Кубке России
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал столкновение с голкипером ЦСКА Владиславом Торопом во время матча Кука России (0:0, 5:4, пен).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
5 : 4
ЦСКА
Москва

«В сегодняшней игре случился неприятный эпизод, и я бы хотел извиниться перед Владиславом Торопом и от всей души пожелать ему здоровья. Я шёл на мяч и совершенно не хотел причинить ему вред. Очень сожалею и переживаю, что это произошло. Владислав, я надеюсь, ты сможешь быстро поправиться и вернуться на поле», — написал Алип в своей социальной сети.

Напомним, после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом у Торопа диагностировали двойной перелом костей лицевого черепа и сотрясение мозга. Сейчас голкипер находится в больнице.

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