Роналду – лучший в ЛЧ! «Ювентус» выбил «Атлетико» хет-триком португальца

Криштиану Роналду просил болельщиков «Ювентуса» верить в выигрыш у «Атлетико» и выход в четвертьфинал. Победитель и главный герой трёх последних розыгрышей Лиги чемпионов не мог мыслить иначе перед ответной игрой с командой Диего Симеоне. У португальца был счастливый опыт решения задачи: в 2016 году его хет-трик в ворота «Вольфсбурга» помог «Реалу» пройти в полуфинал после поражения в Германии – 0:2.

«Давайте сохранять оптимизм! Нужно верить! Всё возможно, но нам нужна ваша помощь, чтобы создать атмосферу, когда все заодно» – попросил Криштиану.

Ключевой игрок «Ювентуса» — не Роналду. Симеоне знал об этом «Атлетико» провёл лучший матч в сезоне.

Фанаты «Ювентуса» создали нужную атмосферу, забыв о своих акциях протеста против повышения цен на билеты. Действительно, это был лучший момент, чтобы доказать, что любишь команду в себе, а не только себя в чёрно-белых цветах. Весь первый тайм – беспрерывное давление «Ювентуса». Высочайший темп со стартового свистка, зубодробительный прессинг, акцент на фланги, так как через центр против «Атлетико» не создашь ничего. Там даже опускавшийся глубже Антуан Гризманн выгрызал мячи в подкатах у Роналду. Испанцам потребовалось полтайма, чтобы впервые получить возможность на более-менее длительный розыгрыш мяча и нанести первый удар по воротам Войцеха Щенсны.

Отменённый на 4-й минуте гол Джорджо Кьеллини напомнил о матче этих соперников в Мадриде. Тоже отличился центральный защитник, тоже судья вынужден был использовать систему VAR. Роналду, конечно же, сфолил на вратаре перед тем, как Кьеллини отправил мяч в сетку. Однако Криштиану, у которого глаза горели так, словно это он впервые играл в Лиге чемпионов, а не Леонардо Спинаццола, всё равно сделал разницу. Потрясающий гол после подачи Федерико Бернардески с левого полуфланга! Вряд ли ещё кто-то, кроме Криштиану, способен настолько легко продавить опытного Хуанфрана.

До перерыва португалец нанёс два удара, Бернардески – четыре. Федерико каждым своим движением доказывал, почему играет он, а не Пауло Дибала. Поймал такой кураж, что едва не повторил трюк Роналду из матча «Ювентус» – «Реал»: очень эффектно пробил через себя. Однако неточно. Он пока не Криштиану.

А Криштиану – король плей-офф Лиги чемпионов! Второй гол в начале второго тайма он создал всего двумя касаниями. Казалось бы, всё просто: открылся, переправил мяч на фланг Жоау Канселу, занял лучшую позицию между Диего Годином и Хосе Хименесом и пробил головой. Это не гениальность, а громадный опыт и сумасшедшая уверенность в себе, стоимостью 117 млн евро. Система определения взятия ворот нарисовала красивую картинку, согласно которой Облак вытащил мяч уже из-за линии.

Даже при счёте 2:0 «Ювентус» продолжал играть с той же интенсивностью. И откуда столько энергии у команды Массимилиано Аллегри, если в некоторых последних матчах она ползала по полю?

Чемпиону Италии удалось психологически сломить «Атлетико», который вообще-то держит удар как никто. Сыграло и странное, на первый взгляд, решение самого тренера, превратившего Бернардески в защитника. Аллегри явно мудрее, чем о нём думают. Подключение Федерико по левому флангу завершилось назначением справедливого пенальти за фол Анхеля Корреа. Роналду с «точки» оформил хет-трик! Против такого удара Облак шансов не имел.

«Атлетико» – респект, но результат противостояния закономерен. О чём говорить, если гости даже ни одного удара в створ не нанесли. Экс-нападающий «Ювентуса» Альваро Мората отметился лишь упущенным моментом перед перерывом и конфликтом с Кьеллини. Джорджо, кстати, сыграл свой 500-й матч за «Старую синьору». В юбилейной игре у «Ювентуса» с точки зрения характера было одиннадцать Кьеллини на футбольном поле.