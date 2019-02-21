Ключевой игрок «Ювентуса» — не Роналду. Симеоне знал об этом

«Атлетико» очень хорошо умеет делать так, что игра протекает без ударов по воротам», — после матча в Мадриде главный тренер «Ювентуса» признал и заслуженность победы «Атлетико» над его командой, и своё тактическое поражение. «Атлетико» напоминал самого себя в лучшие годы при Симеоне, поставив под сомнение предположение о том, что аргентинский специалист сдулся в Испании и нуждается в новом вызове.

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Что касается «Ювентуса», туринская команда стала похожа на «Барсу» слишком большой зависимостью от одного игрока, выключением которого из игры можно практически полностью нейтрализовать атаку соперника. Симеоне понимал, что этим игроком в «Ювентусе» является не Роналду.

Идеальный «Атлетико» в игре без мяча

Несмотря на поздние и отчасти случайные голы, «Атлетико» выиграл домашний матч с «Ювентусом» в самом его начале. На встречу с итальянцами Симеоне выбрал наиболее оптимальную для позиционной обороны и постоянного передвижения игроков без мяча схему 4-4-2 и отдал мяч гостям. Основная задача мадридцев заключалась в том, чтобы не давать гостям продвигать мяч через центр, блокируя и начальную фазу атаки, и первый пас между линиями.

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«Атлетико» встречал билд-ап «Ювентуса» по схеме 4-3-1-2 с располагавшимся чуть выше линии полузащиты Парти. Тем самым ганец формировал треугольник в первой линии прессинга, который и стал ключевым решением Симеоне в борьбе с позиционными атаками «Ювентуса». В этом треугольнике «Атлетико» зажимал главного плеймейкера итальянцев Пьянича, не позволяя тому принять мяч без давления. При этом Диего Коста был всегда готов выйти на игрока с мячом, а Гризманн контролировал второго центрального защитника. На скриншоте видно, как Парти игнорирует открывание Де Шильо в полуфланге и не позволяет тем самым расширить прессинг-треугольник своей команды – ганец включился бы в давление по сопернику, только если бы Де Шильо начал двигаться с мячом самостоятельно.

«Атлетико» позволял гостям беспрепятственно доводить мяч до фланговых защитников или даже игроков группы атаки, но итальянцы ничего этим не добивались – за очень редкими исключениям команда Симеоне имела как минимум численное равенство на флангах и обеспечивала подстраховку обоих фланговых игроков «Атлетико» либо через центрального полузащитника, либо через игру на опережение центральных защитников.

Симеоне отпраздновал победу над «Ювентусом» этим жестом Он так делает часто.

В своей трети «Атлетико» садился практически всем составом за линию мяча, выжимал «Ювентус» к флангам и движением обоих центральных полузащитников обеспечивал взаимную подстраховку партнеров. Один из них (без чёткой привязки) страховал крайнего защитника, второй – смещался в зону центрального защитника. Так Симеоне обеспечивал безболезненное реагирование игроков обороны на открывания соперника и нарушение линии защиты – каждый из оборонцев имел право на ошибку.

Попытки «Ювентуса» обойтись без Пьянича

На послематчевой пресс-конференции Аллегри признал, что «Ювентус» играл по плану «Атлетико». Без своего главного распасовщика итальянцы начали развивать позиционные атаки через фланги, которые уже были насыщены игроками хозяев. И с Пьяничем в составе, и в особенности без него «Ювентус» часто начинал атаки U-образной структурой билд-апа – самой неэффективной для продвижения мяча вперед и провоцирующей команду на стерильное владение с перекатами мяча от крайних защитников к центральным и обратно. Более того, за линией мяча зачастую оставалось по 4-6 игроков гостей – даже если центральному полузащитнику «Ювентуса» давали принимать мяч и разворачиваться с ним к воротам Облака, кроме перевода на фланг игроку некуда было отдать передачу.

«Ювентус» попытался продвигать мяч вперёд через перегруз правого фланга и диагональ на противоположный левый край поля с созданием ситуаций 1-в-1 для Сандро или Роналду, но, во-первых, зачастую подобные переводы мяча делались под давлением и не всегда находили адресата, во-вторых, «Атлетико» здорово двигался без мяча весь матч и успевал перестроиться, когда мяч доходил до игрока противоположного фланга «Юве».

«Ювентус» должен брать ЛЧ. Иначе зачем он вообще нужен в этом мире? Фанатам «Ювентуса» запрещается открывать этот текст.

Если диагональ шла в финальную треть, на Сандро или Роналду висели сразу два фланговых игрока мадридцев, а их подстраховку обеспечивал Родриго. Если же перевод шел из центральной зоны, перед соперником оказывался один Сауль, но у линии обороны хозяев было достаточно времени, чтобы смещением в левый фланг насытить зону мяча и обеспечить подстраховку.

Иногда усилиями Роналду и Матюиди у итальянцев возникали действительно хорошие возможности вскрыть оборону «Атлетико», но, как правило, их ложные открывания и освобождаемые в связи с этим зоны игнорировались партнерами по команде – «Ювентус» был слишком сильно привязан к флангам и не реагировал на редкие, но очевидные ошибки хозяев.

Кратко о том, что ещё важно

— Особый вклад в целостность структуры позиционной обороны «Атлетико» внесли Парти и Гризманн. Ганский центральный полузащитник не только формировал своим подключением треугольник прессинга и не давал спокойно дышать Пьяничу. Парти вовремя реагировал на развитие атак «Ювентуса» через фланги и, перестраиваясь, страховал крайних полузащитников своей команды – тем самым игрок переключался с Пьянича на пытавшегося открываться между линиями Дибалу и закрывал его.

Что касается Гризманна, французский нападающий был очень полезен в движении без мяча, одновременно оказывая давление на Кьеллини и корректируя своё расположение на поле в зависимости от открываний Пьянича. Во второй тайме до замены плеймейкера «Ювентуса» Гризманн стал персонально опекать Пьянича. За счёт этого «Ювентус» стал проще проходить первую линию прессинга, но цель была достигнута – без «гонялы» гости продолжали безуспешно биться о фланги «Атлетико».

— Вина Роналду в слабой атаке «Ювентуса» минимальна. Португалец двигался по всей ширине поля, открывался между линиями, ложными движениями освобождал зоны для партнеров – выполнял очень широкий функционал и старался хоть как-то доводить мяч до финальной трети. Но в движении без мяча Криштиану провалился. Во-первых, нападающий был плох в позиционной обороне. Показательный момент случился в первом тайме, когда Роналду в довольно затяжной позиционной атаке «Атлетико» наконец вернулся в первую линию прессинга, но выбрал крайне неудачную точку – не заполнил пустующий левый полуфланг, опустился в зону Манджукича и заставил хорвата проделать дополнительный объем беговой работы.

Во-вторых, Роналду постоянно выключался из эпизодов при смене владения. Когда «Атлетико» перехватывал мяч на своей половине поля, «Ювентус» включался в интенсивный контрпрессинг, но находившийся в зоне мяча португалец не захлопывал прессинг-ловушки и давал хозяевам организовывать быстрые переходы из обороны в атаку.

— Отдельный респект Диего Годину. В матче с «Юве» уругваец помолодел лет на пять. И дело не в забитом голе. Защитник «Атлетико» очень своевременно играл на опережение, не позволяя Роналду принимать мяч между линиями. Несколько раз подобными выбрасываниями из линии защиты Диего останавливал темповые атаки «Ювентуса» в их начале. Статистика единоборств не говорит об этом, но Годин провёл действительно топовый матч. Как и вся его команда.

В материале использованы данные InStat.