Месси или Роналду? Оба

В этой статье будет много пафоса. Извините, иногда это просто необходимо.

Для начала настроимся на правильную эмоциональную волну. Вы готовы?

Раз: статуя Геракла. Геракл только что совершил очередной подвиг, за спиной он держит яблоки Гесперид. Греческая работа, но только копия более ранней скульптуры Лисиппа. Оригинал утрачен, копия – экспонат исторического музея в Неаполе.

Два: Аполлон Бельведерский, мраморная римская копия греческого оригинала, выполненного из бронзы. Принадлежала Нерону, сейчас находится в Ватикане.

Три: картина «Гнев Ахилла» Жака-Луи Давида, более известного знаковым полотном «Клятва Горациев». Ахилл только что узнал, что царь Агамемнон не хочет приносить свою дочь в жертву ради успешного путешествия. Агамемнон скоро передумает.

Четыре: ещё один Геракл, теперь в исполнении Рубенса. Геракл борется с Немейским львом.

Пять: вчерашний гол «Лиону», кисть Месси, XXI век н. э. Оцените тонкую работу художника и детализацию его работы.

А вот другая работа того же автора. Неожиданный поворот сюжета, но сколько элегантности.

Продолжаем экскурсию. Как в древней Греции были два мастера, которые превзошли современников, – Лисипп и Пракситель, – так и в наше время серьёзно выделяются двое. Переходим ко второму.

Роналду – мастер совершенно другого стиля. Энергия, напор, физическое совершенство.

Но и у них с Месси есть кое-что общее. Например, оба превосходны в модном жанре пенальти. Безукоризненная работа.

И последний экспонат. Гермес с младенцем Дионисом работы Праксителя. Вероятно, его: со 100-процентной вероятностью утверждать, что статую создал один из двух самых известных скульпторов античности, нельзя. Но археологи очень надеются, что это он.

Ахилл, Аполлон, Криштиану, Месси, Геракл. Видите? Никакой разницы. Высшее общество легендариума человечества. Возможно, через 500 лет потомки не будут верить, что Месси и Роналду существовали.

У этой пары есть ещё кое-что общее с древними легендами. В силу особенностей самосознания античных людей большинство их героев и богов было лишено рефлексии. Они были существами, выполняющими какую-то функцию – и только. Одиссей, Ахилл, Аполлон – никакого развития характера, просто следование своему образу изо дня в день. Как будто это их работа. Так вот, для Месси и Роналду это тоже работа. Обычная повседневная рутина: выходить на подвиг, совершать чудеса, поражать миллионы людей.

Месси ответил на хет-трик Роналду. Два гола и два паса с «Лионом»! Второй гол – настоящий шедевр.

Мы видим их каждую неделю, а иногда каждые три дня. Мы привыкли к их голам, чудесам, к тому, что они постоянно переписывают историю. Мы уже устали их сравнивать и выбирать, кто быстрее, выше сильнее. Мы отдали «Золотой мяч» Луке Модричу, чтобы не отдавать им.

Мы зажрались.

Присмотритесь ещё раз к шедеврам искусства, которые приведены выше. Кто лучше: Рубенс или Давид? Пракситель или Лисипп? Или вот идеальный пример: Микеланджело или Рафаэль? Они, кстати, жили в одно и то же время. И друг друга недолюбливали. Для истории это не имеет значения. Роналду сделал хет-трик, у Месси дубль и две голевые передачи. И так у них всегда и во всём. Какая линейка поможет измерить, кто лучше?

Наверное, хватит сравнивать. Месси и Роналду – разные люди, но единое явление, которое определяет современный футбол и отчасти весь современный мир. У них 10 «Золотых мячей» на двоих, осталось ещё два до Геракла. Время есть.

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