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Таблица коэффициентов УЕФА, «Зенит» и «Краснодар» вылетели из ЛЕ

Олег Шатов
Максим Ерёмин
Фото: Quality Sport Images/Getty Images
Минус один в ЛЧ? Условия, при которых это может случиться
Худшее выступление в еврокубках за девять лет.
Футбол / Лига чемпионов

«Зенит» и «Краснодар» ожидаемо не прошли испанцев.

Наши клубы регулярно вылетают на ранних стадиях плей-офф, но на этот раз всё сложилось особенно плохо. И если год назад у России был самый успешный сезон в истории (баллов было даже больше, чем после побед в Кубке УЕФА), то нынешний — худший с сезона-2009/10.

Тот самый сезон как мог тащил ЦСКА, выбравшись в 1/4 финала ЛЧ, и «Рубин» (1/8 финала Лиги Европы). Проблема в том, что сразу несколько клубов тогда провалились и не вышли даже на групповой этап своих турниров.

На этот раз почти все туда пробрались, и за счёт этого результат оказался чуть лучше. Другое дело, что в самом плей-офф всё получилось довольно скромно. «Зенита» хватило только на то, чтобы со второй попытки победить помятый «Фенербахче», а «Краснодару» откровенно не повезло с жеребьёвкой на ранней стадии. Да и в решающей игре тоже.

Вот как распределились баллы этого евросезона между клубами РПЛ согласно их результату. По регламенту УЕФА все заработанные очки делили на шесть (столько российских клубов принимали участие в еврокубках).

«Зенит» — 2,000 балла.
«Краснодар» — 1,833.
ЦСКА — 1,500.
«Локомотив» — 1,000.
«Спартак» — 0,666.
«Уфа» — 0,500.

Что там Португалия?

Конкуренты в порядке. Вместо того чтобы вылететь после поражений в первых матчах, и «Порту», и «Бенфика» прошли в следующую стадию. Оба сделали это в овертаймах.

«Бенфика» после непонятного поражения в Загребе разгромила «Динамо» в ответной игре (3:0).

«Порту» свои 1:2 на выезде тоже отыграл и выбил из ЛЧ «Рому», забив 11-метровый за пару минут до возможной серии пенальти. Сразу после той игры уволили Ди Франческо.

Теперь шансы Португалии вернуть себе три команды в ЛЧ заметно выросли. Наши страны разделяет 2,717 балла, и такой разрыв можно убрать уже к полуфиналу.

Скажем, четыре победы в четырёх играх 1/4 финала вместе с бонусными очками сократят разрыв до менее чем одного балла. При таком раскладе португальцам хватит двух побед на двоих в полуфиналах, чтобы отодвинуть Россию на седьмое место в таблице коэффициентов.

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