Старина Пандев обидел «старую синьору». Но как красиво!

В Италии на выходных забивали много и на любой вкус.

5. Амин Юнес («Наполи»)

Первый гол Юнеса в футболке «Наполи» вышел не только важным, но и красивым. Получив передачу от Дриса Мертенса, немец аккуратно упаковал мяч в дальнюю шестерку. Класс!

4. Весино Фалеро («Интер»)

Миланское дерби выдалось огненным и полным голов. А началось всё с удара Матиаса Весино Фалеро. Пусть до цели было всего ничего, но под скидку Лаутаро Мартинеса ещё нужно было подстроиться. Уругваец сложился в воздухе не хуже опытного гимнаста.

Первым поражением в Серии А «Ювентус» во многом обязан Пандеву. С интервалом в 9 минут македонский ветеран совершил два результативных действия — отдал голевой пас и забил сам. И сделал это лихо. Полюбуйтесь.

2. Грегори Дефрель («Сампдория»)

Восемью голами на любой вкус совместно угостили посетителей стадиона «Мапей» в Реджо-нель-Эмилии футболисты «Сассуоло» и «Сампдории». После такой феерии обижаться на гостей за победу местным болельщикам было грешно. Начало голеаде положила роскошная комбинация генуэзцев. В ней всё было прекрасно — и перехват, и диагональ, и скидка, и завершение Грегори Дефреля.

1. Деннис Прает («Сампдория»)

И ещё один знатный «голешник» из Реджо-нель-Эмилии. И снова авторства «Сампы». Насколько хорош был фланговый прострел левого «латераля» Мурру, настолько эфектен и завершающий удар правого хава Денниса Праета. К последнему защитникам сборной России стоит присмотреться внимательнее — тренер сборной Бельгии вызвал Праета на первые матчи отбора Евро-2020 в 2019 году.