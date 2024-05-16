Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Ювентус. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» в напряжённом матче 34-го тура АПЛ обыграл «Ньюкасл»

«Манчестер Юнайтед» в напряжённом матче 34-го тура АПЛ обыграл «Ньюкасл»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Игра закончилась победой гостей со счётом 3:2.

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
15 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Майну – 31'     1:1 Гордон – 49'     2:1 Диалло – 57'     3:1 Хойлунд – 84'     3:2 Холл – 90+2'    

Усилиями полузащитника Кобби Майну манкунианцы вышли вперёд на 31-й минуте игры. В начале второго тайма, на 49-й минуте, «Ньюкасл» сравнял счёт после гола нападающего Энтони Гордона. Вновь «Манчестер Юнайтед» вышел вперёд на 57-й минуте после точного удара форварда Амад Диалло. В концовке матча преимущество манкунианцев укрепил нападающий Расмус Хойлунд. Однако в компенсированное время игры полузащитник «Ньюкасл» Льюис Холл сократил разницу в счёте, установив итоговый счёт матча.

После 37-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» поднялся благодаря этой победе на восьмое место, набрав 57 очков. «Ньюкасл Юнайтед» имеет столько же очков и находится на строчку выше.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android