«Манчестер Юнайтед» в напряжённом матче 34-го тура АПЛ обыграл «Ньюкасл»

Завершился матч 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Игра закончилась победой гостей со счётом 3:2.

Усилиями полузащитника Кобби Майну манкунианцы вышли вперёд на 31-й минуте игры. В начале второго тайма, на 49-й минуте, «Ньюкасл» сравнял счёт после гола нападающего Энтони Гордона. Вновь «Манчестер Юнайтед» вышел вперёд на 57-й минуте после точного удара форварда Амад Диалло. В концовке матча преимущество манкунианцев укрепил нападающий Расмус Хойлунд. Однако в компенсированное время игры полузащитник «Ньюкасл» Льюис Холл сократил разницу в счёте, установив итоговый счёт матча.

После 37-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» поднялся благодаря этой победе на восьмое место, набрав 57 очков. «Ньюкасл Юнайтед» имеет столько же очков и находится на строчку выше.