«Краснодар» больше всех нуждался в международном перерыве. Команда выдохлась

Перед осенним матчем «Краснодара» в Льеже бельгийские журналисты отмечали, что российская команда играет в аяксовский футбол — это высшая из возможных похвал в странах Бенилюкса. Сравнение было сделано не только потому, что один из игроков «Краснодара», Вандерсон, является сыном бывшего любимого игрока фанатов «Аякса» Вамберто. Сам Вандерсон говорил, что принципы, которые соблюдает его нынешняя команда, похожи на те, что давно лежат в основе философии амстердамского футбола.

«Мы играем в техничный, доминирующий футбол. У нас много игроков, которые любят быть с мячом, мы пытаемся играть быстро — так что не ждите, что мы встанем у своей штрафной в десять человек. Вы часто видите такой футбол от российских команд в еврокубках, но мы всегда стараемся показать свою собственную игру», — так тогда сказал Вандерсон.

Трагедия. «Краснодар» прошёл путь от мечты до слёз за семь минут Это было пронзительнее, чем «Хатико».

В этой небольшой цитате есть несколько важных моментов. Во-первых, здесь отчётливо заметна зарождающаяся краснодарская идентичность — даже легионеры не стесняются противопоставлять «Краснодар» остальным российским участникам еврокубков. Во-вторых, звучит слово «доминирующий» — значит для «быков» по-прежнему важно занимать позицию первого номера в матче, что не всегда было заметно в первых весенних играх. И в-третьих, звучит «пытаемся играть быстро» — то есть даже при ориентации «Краснодара» на позиционный футбол, существует понимание, что наиболее успешен он в том случае, если команда готова действовать максимально интенсивно.



И от последнего высказывания следует отталкиваться. Одна из основ аяксовского футбола — хорошая физическая готовность каждого из полевых (а иногда и вратаря). Чтобы создавать максимальное количество шансов в позиционном наступлении, нужно или всем футболистам над линией мяча двигаться в ожидании передачи (умнее, но энергозатратнее), или искусственно добавлять атакам численности (проще, но при большой риск при потерях). Хороший аяксовский футбол характеризуется выбором первого варианта, посредственный или вынужденно поставленный — вторым. «Краснодар» в феврале и марте пошёл по второму пути.

За 35 дней команда провёл восемь матчей, налетав тысячи километров по маршруту Краснодар — Леверкузен — Ростов — Москва — Валенсия — Краснодар — Москва. Всего раз за этот месяц команда оставалась на следующий матч в том же городе, где и играла предыдущий. Помимо понятных проблем с восстановлением наложилась ещё и проблема весенних полей, которые в Краснодаре, Леверкузене, Валенсии и Москве в силу времени года разного качества. Для техничного и тем более доминирующего футбола это тяжело — а приспосабливаться нужно было каждый раз к новой поляне.

«Проблема в том, что ставят пенальти, которого не было». Мурад Мусаев «в огне» Что вы пропустили, если не смотрели матч в Черкизово.

Вся динамика показателей у «Краснодара» типична для любой команды, находящейся на спаде. Падает количество собственных ударов, растёт количество явных голевых моментов у соперника, единоборства выигрываются реже — так характеризуется игровой кризис и у Гвардиолы, и у Моуринью. Отличие команд условно аяксовского типа заключается в том, что когда у такой команды спад, это моментально видно по цифрам, связанным с движением мяча.

У InStat есть для выявления этого отличный маркер — скорость точных передач, который показывает сколько та или иная команда делает точных пасов на минуту владения. «Краснодар» — лидер чемпионата России по этому показателю (ничего удивительного), но вот как драматически падали цифры по ходу месяца: 17,1 — против «Спартака» (матч действительно был бодрым); 16 — против «Валенсии»; 14,8 — против «Оренбурга»; 14,7 — против «Локомотива». Так выдыхалась команда Мурада Мусаева.

Тренер «быков» постарался подстроиться. В противостоянии с «Байером» «Краснодар» отдал сопернику мяч, что вообще-то противоречит командному игровому манифесту, зато хорошо подходит для игры против команд Петера Боша. Против «Валенсии» и «Оренбурга» во владении часто добавлялся лишний человек выше линии мяча — или один из центральных полузащитников, или крайний защитник. Это риск, и это моментально монетизировавшийся соперниками. Если за три с лишним десятка матчей осени «Краснодар» пропустил всего шесть мячей после быстрых атак от соперника и в целом хорошо действовал в переходной фазе из атаки в оборону, то за восемь весенних игр таких голов было уже четыре.

В интервью шведскому Fotbollskanalen в начале февраля Виктор Классон отметил, что сражаться на несколько фронтов его команде сложно. «Это будет испытание — у нас не такая широкая ротация», — сказал футболист. Отлично подходящий под аяксовский футбол Классон, сам много двигающийся и хорошо обнаруживающий свободные места за партнёрами, стал, возможно, главной жертвой спада команды — в последних матчах его было почти не видно на поле.

Проблема лишь частично в том, что сам Классон подсел — его игрового интеллекта хватает, чтобы даже с разряженными батарейками создавать опасные моменты. В большей степени проблема заключается в том, что вся команда не готова двигаться с той скоростью, с какой работает мышление одного из её лидеров.



Международный перерыв случился для «быков» очень кстати. Два турнира отвалились, и у Мурада Мусаева остаётся только рубка за место в Лиге чемпионов, куда хотят все в Краснодаре. Год назад как раз после мартовского международного перерыва и прихода Мусаева «Краснодар» выдал качественный отрезок с победами над «Зенитом» и «Локомотивом», позволивший команде напрямую попасть в Европу.