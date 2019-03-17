«Проблема в том, что ставят пенальти, которого не было». Мурад Мусаев «в огне»

На матче был Массимо Каррера

Всю неделю болельщики обсуждали, приедет ли итальянец в Тушино, а он тихо приехал в Черкизово. В компании Марко Трабукки и Тимура Гурцкая он пришёл на стадион и смотрел матч в VIP-ложе. Вообще, Карреру вполне можно было и не узнать: в очках, пальто с высоким воротником и кепке он полностью маскировал себя. Выдавали итальянца как раз друзья – всё-таки Марко Трабукки не узнать невозможно. В случае «Локомотива» и «Краснодара» вероятность, что Каррера приехал смотреть на игру своей потенциально новой команды, близка к нулевой. «Быки» верят в Мурада Мусаева, а кто главный человек в Черкизово, понятно по заряду: «Юрий Сёмин – лучший друг» с фанатской трибуны «Локо». Примерно так и должен выглядеть по реакции и антуражу приезд футбольного тренера на футбольный матч.

«Локо» хочет перевернуть ситуацию в таблице РПЛ. Репортаж из Баковки У Юрия Сёмина перед матчем с «Краснодаром» отличное настроение.

«Локомотив» собрал 16 тысяч болельщиков

И это хорошие цифры, учитывая, что в Москве всё ещё прохладно, а каких-то громких анонсов матча не было. Даже группа, выступавшая перед матчем, вряд ли тянет на статус топовой: на сцене выступала кавер-команда «Приключения Электроников».

Большое количество болельщиков создало определённые трудности, поскольку прямо сейчас в Черкизово идёт реконструкция пропускной системы. Старые постройки уже демонтировали, а новых пока нет. Из-за этого возникали очереди сначала у входа на территорию, а затем и на сектор. Фанатская трибуна хозяев заполнялась ещё минут 10 после стартового свистка. Болельщиков гостей тоже подъехало прилично (визуально – пара сотен). Веселила надпись «On tour» на баннере гостевого сектора, учитывая отношение «Краснодара» к активному фанатскому движению.

«Краснодар» не отошёл после «Валенсии»

Краснодарская команда выглядела довольно вялой на протяжении всего матча. У «Локомотива» было огромное количество моментов для гола (по меркам РПЛ и самого «Локомотива»). Гости постоянно теряли мяч, причём не только на чужой половине поля. В нескольких моментах «Краснодар» ошибался при выходе в атаку так же, как несколько дней назад в матче с «Валенсией», когда та забивала свой гол. Несколько опасных забросов у «быков» прошли, но Гилерме классно играл на выходе. В одном из эпизодов вратарь сборной России вылетел даже за пределы штрафной, прервав прострел ногами в подкате.

В целом для претендента на чемпионство у «Краснодара» уже довольно серьёзная и грустная серия из матчей без побед: уже 10, и последний успех в официальной встрече был 2 декабря с «Уралом». Клуб уже даже не в тройке лидеров чемпионата – как раз «Локомотив» его и подвинул.

Фёдор Смолов не забил, но Сёмин доволен

Перед матчем в Смолова верил Юрий Сёмин, верили болельщики. Верил даже Станислав Черчесов, включивший нападающего в список вызванных в сборную игроков. Были все предпосылки думать, что после гола в ворота «Анжи» Смолов успокоится и заиграет так, как от него ждут.



Но с «Краснодаром» нападающий показал очень серый матч. Вновь постоянно откатывался от позиции центрфорварда на фланг или в середину. Затормозил несколько быстрых атак, нанёс всего один удар по воротам. Фарфан и Миранчуки выглядели намного опаснее, и в итоге Смолов даже не доиграл матч до конца: в добавленное время вместо него вышел Эдер. Впрочем, Юрий Сёмин после матча сказал, что Смоловым он доволен: «Он сыграл очень полезно на команду. Говорим ему, что надо больше бить. Он знает об этом тоже. Но его блокируют, про его удар знают много. Он же не сам по себе на поле. Бить больше надо, конечно. И моменты реализовывать».

О чём жалеет Фёдор Смолов. Нападающий дал откровенное интервью Некоторые ответы вас наверняка удивят.

Другие тезисы выступления Сёмина

– У Хёведеса лёгкое сотрясение мозга, именно поэтому он не вышел на второй тайм.

– Мацей Рыбусь готов играть, Александр Коломейцев набирает форму, в Хвичу Кварацхелию тренер верит. Правда, фамилия грузинского полузащитника Сёмину пока дается тяжело. Вместо этого он назвал Хвичу Кверквелией.

– «Локомотив» рано списали со счетов.

– Очень доволен игрой, но недоволен количеством ударов по воротам.



Самого Смолова послушать не удалось. Он, как и практически весь «Локомотив», в микст-зону не вышел. За всех отвечал Брайан Идову. Кстати, это прямое нарушение регламента РПЛ.

Мурад Мусаев разнёс судью

На пресс-конференции после матча старший тренер «Краснодара» был очень разочарован и зол. Подчеркнул, что команда устала из-за сложного графика, признал ошибки, которые позволяли сопернику создавать моменты. Но причины поражения в итоге свёл к назначенному пенальти. «Конечно, пенальти вообще не было. Никогда не видел, чтобы такое ставили», – сказал Мусаев. На вопрос о постоянных потерях, которые «Краснодар» совершает на своей половине поля в последних играх, Мурад Олегович вновь вернулся к теме одиннадцатиметрового. «В футболе главная проблема в том, что поставили пенальти, которых не было. Ошибки своей команды я признаю».