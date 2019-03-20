Клубы не отпускают игроков в сборную Каталонии. Но у неё всё равно мощный состав

Сборная Каталонии – одна из сильнейших в мире среди национальных команд непризнанных и самопровозглашённых государств. Попытка обрести независимость от Испании закончилась политическим кризисом, но на сборной это мало сказалось. Команда по-прежнему не является членом ФИФА и УЕФА, зато активно проводит товарищеские матчи. Федерация футбола Каталонии подчиняется Испании на общих правах и с юридической точки зрения не отличается от сборной Андалусии, сборной Басконии или Галисии. Только она намного резонанснее.

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В течение последних суток она стала поводом для двух скандалов. Два клуба Примеры, «Райо Вальекано» и «Вальядолид», отказались отпускать своих игроков в эту сборную. Первым отличился «Вальядолид».



Самое любопытное, как это было сделано. Накануне был опубликован список игроков, вызванных в сборную Каталонии на предстоящие товарищеские матчи. Среди них – игроки «Вальядолида» Рубен Алькарас и Жорди Масип. Клуб отреагировал публичным заявлением, в котором сообщил, что игрокам запрещено присоединяться к сборной.

«Клуб с уважением относится к Федерации футбола Каталонии, однако мы полагаем, что в первую очередь должны следовать собственным интересам. В этой решающей фазе сезона мы должны избежать риска травм, которые мог бы получить любой из вызванных футболистов».



Звучит логично и обоснованно. Но есть нюанс. «Вальядолид» также запретил ехать в расположение сборной своему селекционеру Серхио Гонсалесу, который является помощником главного тренера Каталонии Жерара Лопеса. Почему? Из-за риска, что тот получит травму на бровке?

Сегодня утром с сообщением выступил ещё один клуб. «Райо Вальекано» не отпустил Алекса Морено и Альберто Гарсию. По информации газеты Marca, клуб получил уведомление о вызове своих игроков несколько дней назад, но только сегодня утром сообщил им, что они не поедут в сборную. «Райо» своё решение объясняет тем, что клуб только что назначил нового тренера, Пако Хемеса, и игрокам нужно время, чтобы узнать получше его требования.



Решения клубов вызвали предсказуемую реакцию в соцсетях: каталонские болельщики считают это недопустимым, испанцы одобряют.

Главная проблема сборной в том, что Масип и Гарсия – единственные вызванные вратари. И с запретом клубов Каталония оказалась вообще без вратарей. Пока неизвестно, кого вызовут вместо Масипа и Гарсии.



Но и без вратарей у сборной Каталонии впечатляющий состав.

Защитники: Жерар Пике («Барселона»), Марк Муньеса («Жирона»), Марк Бартра («Бетис»), Дидак Вила («Эспаньол»), Мартин Монтойя («Брайтон»), Алейш Видаль («Севилья»).



Полузащитники: Хави («Аль-Садд»), Оскар Мелендо («Эспаньол»), Жоан Жордан («Эйбар»), Ориоль Ромеу («Саутгемптон»), Алейш Гарсия («Райо Вальекано»), Алекс Гранель, Пере Понс (оба – «Жирона»).



Нападающие: Серхио Гарсия («Эспаньол»), Боян Кркич («Сток Сити»), Энрик Гальего («Уэска»), Жерар Деулофеу («Уотфорд»).



Это список без игроков «Райо» и «Вальядолида», которых не отпустили. Особенно впечатляет оборона. Четыре игрока с разным успехом защищали цвета «Барселоны» в прошлом, а Пике успешно делает это до сих пор. Нужно отметить, что он недавно завершил карьеру в сборной Испании. Для него это первый вызов в сборную Каталонии.

Херард Пике готов уйти из сборной Испании. Это серьёзно? Пике пора переходить из футбола в политику.

Присутствие в сборной Хави – это не только о футболе. Хави поддерживает идею независимой Каталонии и не раз делал громкие заявления на эту тему. Такая легендарная личность привлекает дополнительное внимание к этой команде.



25 марта Каталония в Жироне сыграет товарищеский матч со сборной Венесуэлы. Кажется, его стоит посмотреть.