Бельгия не та, что была на ЧМ-2018. Мартинес потерял полкоманды

Представляя, что ждёт сборную России в Брюсселе, мы исходим из того, что видели в исполнении сборной Бельгии на ЧМ-2018. Яркая команда Роберто Мартинеса дважды переиграла англичан, сенсационно выбила в четвертьфинале бразильцев и дала бой в полуфинале будущим чемпионам мира французам. Какие могут быть шансы против такого тяжеловеса?

Однако не будем раньше времени выбрасывать белое полотенце. Конечно, в заявке хозяев есть настоящие звёзды: лучший голкипер ЧМ-2018 Тибо Куртуа и обладатель «серебряного мяча» Эден Азар, который, вероятно, объединится летом с Куртуа в «Реале». Но в целом состав у бельгийцев не столь страшный, пусть и достаточно сильный. Мартинес перед встречей с Россией лишился целой группы важных игроков, даже если забыть объявившего две недели назад о завершении карьеры в национальной команде Маруана Феллайни. Травмы свалились кирпичом на голову сопернику. Он ранен, а возможно, будет и убит.

В линии обороны две потери – центральный защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани и правый защитник «ПСЖ» Тома Мёнье. Экс-капитан бельгийцев Компани постоянно мучается с болячками, превратился в «хрустального» игрока. В нынешнем сезоне АПЛ 32-летний бельгиец сыграл лишь 777 минут, то есть чуть больше восьми полных матчей. Мышечные проблемы снова оставили его вне игры. Летом у Венсана завершается контракт с клубом, тем не менее «Манчестер Сити», учитывая заслуги игрока и его влияние в раздевалке, готов предложить Компани контракт ещё на один сезон. Правда, с понижением зарплаты.

Мёнье получил повреждение 17 марта в матче 29-го тура чемпионата Франции с «Марселем». Томас Тухель вынужден был заменить бельгийца ещё по ходу первого тайма. Защитник написал в своём «твиттере», что огорчён из-за пропуска старта квалификации Евро-2020. Учитывая статистику Мёнье в текущем сезоне (пять голов и семь голевых передач), понятно, насколько это ценная фигура для фланговых атак.

Кроме того, под вопросом выход на поле Томаса Вермалена. «Вечно травмированный» защитник пропустил последние семь матчей «Барселоны» из-за проблем с бедром, так что вряд ли готов на сто процентов. К тренировкам он вернулся лишь несколько дней назад.

В средней линии у сборной Бельгии три потери – Аксель Витсель из дортмундской «Боруссии», Кевин Де Брёйне из «Манчестер Сити», а также Мусса Дембеле, перебравшийся в зимнее трансферное окно в «Гуанчжоу Фули». К слову, Витсель с Де Брёйне попали в тройку лучших игроков Бельгии по итогам 2018 года: Аксель финишировал вторым вслед за Азаром, а Кевин – третьим.

Бывший зенитовец Витсель, казалось, вообще машина, готовая работать 24 часа в сутки и не способная выйти из строя. Но выясняется, что и Аксель живой человек. Последний матч Бундеслиги с «Гертой» он пропустил из-за растяжения приводящей мышцы бедра.

На Де Брёйне тоже, видимо, сказываются нагрузки чемпионата мира. Большая часть нынешнего сезона ушла у Кевина на посещение врачей, он сыграл в АПЛ лишь 669 минут. С августа по декабрь атакующий полузащитник занимался лечением колена, а в начале марта получил мышечную травму. Матч с Россией он посмотрит как болельщик.

Дембеле готов был прилететь из Китая, чтобы помощь сборной. Экс-игрок «Тоттенхэма» пошёл по пути Витселя, которому переезд в Азию не мешал приносить пользу национальной команде. Мартинес вызвал Муссу на игру с Россией, однако в минувший уик-энд бельгиец травмировал лодыжку.

Самая свежая новость – потеря Ромелу Лукаку. Нападающий «Манчестер Юнайтед» прибыл в расположение национальной команды, вот только вместо тренировок отправился делать МРТ. Повреждение стопы вывело его из заявки хозяев. Лукаку набрал очень хорошую форму и забил шесть голов за четыре матча, так что его отсутствие должно воодушевить защитников сборной России.

Как видите, Бельгия уже не та, что была на ЧМ-2018. Ни один тренер, будь он даже гением тактики или великим мотиватором, не способен за короткий срок компенсировать потерю половины основы. Пример из нашей собственной истории – матч Швеция – Россия в Лиге наций. Значит, с командой Мартинеса можно играть, не прячась за автобус.