Азмун принял участие в спасательной операции в Иране. Человечище!

Мощные наводнения обрушились на север Ирана. Больше других пострадали районы Северный Хорасан, Мазендеран и Голестан. В Мазандеране повреждено более 6 тыс. зданий, в Голестане — около 10 тыс. Из наиболее пострадавших называется город Аккала, затопленный на 65%. В Хорасане разрушено или повреждено более 1700 зданий. Жертвами стихии уже стали более 10 человек.

Спросите, какое отношение трагичные известия из Ирана имеют к спорту? Самое непосредственное. В спасательной операции в Голестане наряду со специалистами чрезвычайных служб принял участие, пожалуй, самый популярный футболист страны (почти 3 млн подписчиков в «Инстаграме») Сердар Азмун.

Соцсети полны фото- и видеосвидетельств деятельного участия форварда «Зенита» в процессе: вот он на моторной лодке с рацией в руке плывёт по затопленным улицам Голестана, вот координирует процесс эвакуации населения, вот раздаёт гуманитарную помощь. Очевидно, что помимо практического смысла участие в миссии популярнейшего футболиста имеет для жителей пострадавших районов колоссальное моральное значение. Даже не выходя на поле, Сердар продолжает приносить своей стране ощутимую пользу. Возможно, даже более важную, чем забитые голы и результативные передачи.