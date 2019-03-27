Игнатьев всё-таки подписал контракт с «Краснодаром». Или показалось?

С чего всё началось

Перед матчем со «Спартаком», состоявшимся 3 марта, 20-летний форвард «Краснодара» был выведен из состава первой команды. Он не отправился на выезд в Москву, а позже стало известно, что у Игнатьева возникла конфликтная история, связанная с контрактом. Иван отказался подписывать новое соглашение с клубом, поскольку счёл финансовые условия неприемлемыми для себя. Согласно информации от нескольких источников, ему предложили оклад в 600-700 тыс. рублей в месяц.

Позже «Краснодар» и Игнатьев обменялись публичными репликами.



— Проблема в том, что у Ивана Игнатьева, которого мы воспитывали семь лет и вкладывали в него душу, давали шансы, появились новые агенты, которые дали ему большие деньги, — заявил главный тренер «быков» Мурад Мусаев. — После этого он решил рассказать нам, какая у него должна быть зарплата и какие отступные. Это типичная история для российского футбола, которых было уже много и будет ещё больше, особенно в период лимита. Это нормально, но только не в футбольном клубе «Краснодар». Мы эту страницу перевернули, она нас уже не интересует.



Сам игрок тоже нашёл повод для упрёков в адрес клуба, дав несколько интервью без согласования с пресс-службой. Одно из них вышло на нашем сайте.

Игнатьев отвечает Мусаеву. А ещё рассказывает про машину и 10 млн от агентов Прямая речь главного виновника «жары» в «Краснодаре».

С тех пор Игнатьев тренировался и играл исключительно за «Краснодар-2». Многим могло показаться, что пройдена точка невозврата, ведь слова «Мы эту страницу перевернули» от Мусаева звучали чересчур жёстко.

Что произошло сегодня

Однако, несмотря на жёсткую позицию клуба, было понятно, что так просто «Краснодар» от нападающего не откажется. Поведение клуба смотрелось скорее воспитательными мерами, пусть и такими радикальными. Игнатьев для «быков» не просто рядовой игрок, а один из первых «настоящих» воспитанников, прошедших всю систему и успевших заявить о себе во взрослом футболе. В том числе забить несколько важных голов.

Иван-дурак и серые волки. Сказка о русском футболе и золотой клетке Посвящается детям лимита и их хозяевам.

Сегодня «Краснодар» наконец-то выступил с заявлением. Приведём его полностью.



«За последнее время в прессе было опубликовано много материалов, в которых упоминался игрок нашего клуба Иван Игнатьев. ФК «Краснодар» не делал заявлений по этому поводу, поскольку мы считаем это внутренним делом клуба. Сегодня клуб и Иван Игнатьев подписали новый контракт. Клуб полностью удовлетворён ситуацией.

Иван Игнатьев на встрече с менеджментом клуба и главным тренером сказал то, что мы считаем важным и соответствующим духу и ценностям клуба. По внутренним правилам ФК «Краснодар» детали взаимоотношений футболистов и клуба всегда решаются внутри нашего клуба. В связи с этим Иван Игнатьев не будет делать публичного заявления. Просим журналистов не беспокоить молодого игрока и ФК «Краснодар» по этому вопросу. И впредь мы более не намерены комментировать данную ситуацию».

Конфликт погашен, недопонимания в прошлом, впереди – мир, дружба, жвачка и взаимная любовь на долгие годы?

Что не так?

Заявление «Краснодара» выглядит странным. Таким, что появляется ощущение незавершённости истории. Если бы действительно наступила гармония, можно было бы выложить совместную фотографию и опубликовать максимально корректное заявление футболиста – мол, рад, что всё позади, счастлив продолжить карьеру в любимом клубе и надеюсь провести в нём множество незабываемых лет. Но ничего, кроме сухости и скрытности («Просим вас не звонить ни игроку, ни нам!»), в нескольких абзацах текста нет. Об условиях продления говорить не приходится: зарплату никто и никогда не раскрывает, сроки – тоже далеко не во всех случаях.

Коллеги из Sport24 дозвонились до Игнатьева, и их беседа оставила ещё больше вопросов.

— История закончена, контракт продлён? – спросили Ивана.

— Нет. Откуда инфа? — удивился (или изобразил удивление) игрок.

— Официальный сайт дал заявление.

— Не комментирую.

Какие могут быть объяснения? Первое предположение – Игнатьев включил «дурачка» и решил поиграться с журналистами, но получилось, что он всё равно дал комментарий, который ему был запрещён. Второе – Игнатьев действительно не в курсе, условия контракта обсуждались между его представителем и клубом, а сам игрок, находящийся в расположении молодёжной сборной, ещё не знает, что его официально продлили. Третье – никакого нового долгосрочного контракта пока в действительности нет. Но в это верить не хочется.

Кажется, «Краснодару» стоит всё-таки дать более подробное разъяснение. Потому что сейчас возникает предчувствие старта второй серии остросюжетного сериала.