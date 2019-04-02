«Томь» идёт второй, но не хочет выходить в РПЛ. В лучшей лиге мира без перемен

Только я начал переживать, что в эту весну в ФНЛ не происходят обычные для этой лиги вещи — не умирают клубы, не принимают диких решений менеджеры — как Томск заставил меня выдохнуть. Губернатор области Сергей Жвачкин фактически остановил «Томь», идущую второй, от выхода в Премьер-Лигу. Можно, конечно, кусочками цитировать его интервью «Интерфакс-Сибирь», но лучше прочитайте самую важную часть целиком, прежде чем продолжите этот текст.

Вот она:

Губернатор: в Премьер-Лигу «Томь» пока идти не планирует

Я сейчас очень постараюсь не хихикать над этим интервью, хотя некоторые отрывки просто требуют такой реакции — «И вдруг позвонил Мутко…», «проявили патриотизм», вот это всё. Я даже постараюсь не ставить под сомнение обещания губернатора построить новый стадион и школу-интернат — это интересные обещания для чиновника, который семь лет не может разобраться с уничтоженной Восточной трибуной стадиона «Труд», которая должна была открыться заново ещё в 2014 году. И для чиновника, столица региона которого выглядит так, какой её показал коллега Роман Нагучев — откуда здесь появится современный стадион и академия, привлекающая детей со всей Сибири, не совсем ясно.

Я хочу сказать о самом факте замораживания команды в ФНЛ.



В ноябре прошлого года в интервью Sportbox спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов о потенциальном подъёме в РПЛ говорил так: «Если выйдем, катастрофой для области это не станет. Наоборот, шаг вперед. Не думаю, что кто-то искусственно будет тормозить команду». К тому моменту уже было очевидно, что по спортивному принципу «Томь» вполне может претендовать на повышение — но Кудряшова никто не опроверг и не одёрнул. Более того, уже в марте, пару недель назад, полузащитник Николай Калинский дословно сказал: «Нам никто не говорил, чтобы мы не выходили в Премьер-Лигу».

И теперь, в самый важный момент сезона, когда команда действительно хочет подняться в РПЛ, её держат за руку. У «Томи» девятиочковый запас над пятым местом за девять туров до конца, уверенное второе место, но всё это не стоит вообще ничего. Если «Томь» попадёт в стыковые матчи, их, в принципе, можно будет и не проводить, так как руководство региона против подъёма.



И главный вопрос — а почему против?



Считается, что при повышении в классе требуется серьёзное увеличение бюджета, но на деле это не совсем так. Самый показательный пример — немецкий «Дармштадт», который за 11 лет, с 2004 по 2015 год, прошёл путь от четвёртой лиги до Бундеслиги. В абсолютных цифрах бюджет «лилий» при этом увеличивался очень незначительно — если в Оберлиге на год у клуба было 3 млн евро, то во второй Бундеслиге — чуть более 11 млн евро. В момент же, когда «Дармштадт» поднялся в высшую немецкую лигу, клубный бюджет вырос ещё вдвое, до 24 млн евро. Это резкий рост, но случился он только благодаря тому, что в первой Бундеслиге клубы имеют гораздо более серьёзные деньги за реализацию телевизионных прав. Когда «Дармштадт» вылетел обратно во вторую Бундеслигу, его бюджет снова откатился к тем же 12 млн евро, которые были до неожиданного бонуса в виде продажи ТВ-трансляций.

Как это отразилось на конкурентоспособности клуба? Никак. «Дармштадт» сохранил тех людей, с которыми поднимался по лигам вверх, почти отказался от входящих трансферов, не подписывал игроков с большими зарплатами и при этом в первый сезон сохранил прописку в Бундеслиге. На следующий сезон бюджет не увеличился ни на евро, «лилии» по-прежнему оставались худшим в плане финансов клубом Бундеслиги (шедший в таблице бюджетов 17-м «Ингольштадт» имел аж на 10 млн евро больше), но продолжали сражаться.

Как это отразилось на делах клуба в среднесрочной перспективе? Тоже никак — как раз благодаря тому, что клуб не стал ничего менять в вопросе комплектования команды. У «Дармштадта» не было шанса захлебнуться (или «влететь», как говорит Сергей Жвачкин), так как он набирал игроков под строгий бюджет зарплат. Да, часто это были футболисты, которые по-другому никак бы не оказались в Бундеслиге по уровню своей игры, но а) каждый из них выкладывался на 100%, и ни к одному у фанатов не было претензий; б) если это давало возможность завершить комплектование, то отказываться от такого варианта было глупо.

Более того, после того, как клуб героически вылетел обратно во вторую Бундеслигу, лояльность фанатов, которые видели, как «Дармштадт» только ради них взялся за непосильную ношу, увеличилась. Это позволило клубу трижды подряд обновлять рекорды по маркетингу, а руководство «лилий» после вылета называло финансовую ситуацию «стабильной как никогда».



Вернёмся в Россию. Здесь, в отличие от Германии, во второй по силе лиге не такая же география, как в высшей. Команд в ФНЛ больше, выездов больше, летать приходится и в Калининград, и в Хабаровск — всё это заставляет расходовать больше денег на логистику. Да, таких денег от продажи ТВ-прав, как в Германии, у чемпионата России нет, но это и не самый важный момент: для «Дармштадта» это был просто пункт роскоши, позволивший взять на пару игроков больше.



Главный вопрос для поднимающихся из ФНЛ команд — комплектование состава. Это, возможно, одна из главных загадок человечества — как словосочетание «игроки под задачу», дискредитировавшее себя за последние пять-семь лет полностью, по-прежнему управляет сознанием региональных футбольных менеджеров. Гендиректор «Балтики» Тажутдин Качукаев обращает внимание на важный момент: «Оренбург» при повышении в классе оставил костяк футболистов из ФНЛ и не только комфортно устроился в таблице РПЛ, но и показывает очень симпатичный футбол, в то время, как «Енисей» обновил состав игроками «под задачу» на три четверти — и утопает на дне таблицы.

Пора уяснить, что нет никаких «игроков под задачу»: колесящие по стране наёмники, которых берут наши провинциальные клубы (никакого к ним неуважения — они просто зарабатывают деньги, как умеют), едва ли помогут существенно — иначе они бы оставались в своих клубах надолго. А вот в вопросе приверженности клубу тот футболист, что поднимался с ним из одной лиги в другую, даст наёмнику сто очков. Как бы ни смеялись над этим поклонники модных статистических метрик, уверенные, что «горящие глаза» ничего не решают, этот фактор остаётся одним из важнейших. Как минимум в борьбе за выживание.

Таким образом, когда Сергей Жвачкин говорит, что «Томь» не хочет подниматься в Премьер-Лигу, он имеет в виду, что клуб не хочет тратиться на футболистов. Но для начала ему было бы неплохо спросить тех игроков, что тянут клуб в РПЛ по спортивному показателю: готовы ли они с теми же зарплатами, но и с той же приверженностью рубиться за клуб в высшем дивизионе, понимая, что шансов выжить мало? Наверняка согласятся почти все. Наш футбол по части клубов за пределами первой восьмёрки РПЛ давно перестал быть совсем уж избалованным, чтобы отказываться от редкой возможности повыситься в классе и показать себя более благополучным клубам.



А вот страх провалиться по результату или — что ещё хуже! — довести до очередных писем Владимиру Путину у наших менеджеров остаётся доминирующим чувством.



Поэтому — «игроки под задачу». Поэтому — посиди, «Томь», ещё в ФНЛ, хотя по игре в футбол заслуживаешь подняться выше.