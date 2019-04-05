Матерацци: снимаю шляпу перед Зиданом!

Посол ФИФА Марко Матерации всего на несколько часов заехал в Сочи, но всё-таки нашёл время для интервью «Чемпионату».

Россия, «Зенит», Каррера

— Я в очередной раз поражен Россией, — признался Марко, собираясь обратно в аэропорт. — Сочи – город спорта. Здесь есть всё: объекты Олимпиады, чемпионата мира, Формулы-1.

— Вы бы хотели остаться в России чуть дольше?

— Если тренировать, то почему нет? Меня интересует ваша лига, я кое-что о ней знаю. Например, понимаю, что главный клуб сейчас – «Зенит». «Спартак» мне тоже очень интересен, и я следил за ним, потому что там работал итальянский тренер. Люди навсегда запомнят Карреру, с которым у команды были отличные результаты. Он доказал силу нашей тренерской школы, взял титул, который в России все так долго ждали.

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— Почему тогда он не получает работу в Италии?

— Италия – это другое. Совсем другое. Но я надеюсь, что ему когда-нибудь дадут шанс в Серии А.

Спаллетти, «Интер», Роналду

— Спаллетти тоже тренировал в России, но получил отличную работу и полное доверие в Италии.

— Да, в «Интере». В данный момент главный тренер — он, но не знаю, что произойдёт в будущем. Мы понимаем, что пока что «Интер» добивается с ним лишь минимального результата, позволяющего попадать в зону Лиги чемпионов. Такая команда команда вообще не имеет права опускаться ниже четвертого места – это важно для традиций и потенциала клуба. И хорошо, что в последнем матче удалось выиграл у «Дженоа» на выезде со счетом 4:0 на выезде. Так что любая оценка зависит от результата, но хотелось бы уже борьбы за «скудетто».

— «Интер» для вас – по-прежнему жизнь?

— Да. Меня тут спросили, за кого я болею в Италии – я удивился и ответил, что за «Интер». Тогда у меня узнали, какой из иностранных клубов поддерживаю – и я не нашел ничего иного, кроме как повторить: «Интер».



— Почему тогда «Ювентус» так далеко впереди?

— Если бы я знал ответ… В том, что они возьмут Серию А в этом году – опять нет сомнений. Думаю, и Лига чемпионов тоже будет за ними, иначе зачем они покупали Криштиану? Это вложение в одного из двух лучших футболистов мира должно окупиться.

Рамос, ненависть, Зидан

— Кто тогда является лучшим защитником? Мы слышали, что вы называли Рамоса.

— В мире есть много сильных парней. Сейчас, например, выделяется Вирджил ван Дейк, но лучшим я все равно назову Серхио. Здесь вообще не может быть сомнений. Он выиграл три последних Лиги чемпионов, становился чемпионом мира и Европы, как защитник забил более ста голов за карьеру, часть из которых были решающими, он безусловный лидер «Реала» и просто великолепный, как технически, так и физически развитый игрок. Не знаю, что еще нужно для того, чтобы тебя считали лучшим.



— Что вы чувствуете, когда его называют грязным человеком?

— Ничего. Он – победитель. Их не судят.

— Но вспомните эпизод из последних «класико», когда он ударил локтем Месси.

— Я этого не видел, но в каждом матче бывают такие эпизоды. В конце концов — это футбольный матч, 90 минут битвы. Но когда это время заканчивается – люди возвращаются к нормальной жизни, по которой общество и должно делать выводы о качествах личности.



— Но всё равно вы с Рамосом – редкие игроки, которых одна часть мира любит, а другая – ненавидит. Это давит?

— Нет, это классно! Значит, я был очень сильным. Если к тебе равнодушны, то ты просто ничего не значишь для людей и не оставляешь никакого следа в истории. Так что уж лучше быть заметным, особенно если ты выполняешь свое дело честно. В этом плане я счастливый человек, потому что моя работа – страсть. Я люблю её всем сердцем, получаю удовольствие и слышу тех фанатов, которые относятся ко мне с уважением.

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— Вы как-то рассказывали историю, что однажды пожали руку Зидану, но он вас не узнал и принял за фаната. Когда вы с ним виделись в последний раз?

— Странно, — это слово Матерации говорит по-русски. – Не помню такой истории. Мы с Зиданом, к сожалению, очень давно не виделись и контакт не поддерживаем. С огромным уважением отношусь к нем как к человеку, который выиграл все как игрок, а затем поменял свою карьеру, и, став, сразу взял столько титулов. Могу сказать, что не только желаю ему удачи, но и просто снимаю перед ним шляпу.