«Вы чересчур критичны по отношению к «Спартаку». Гончаренко и Кононов — о дерби

Понятно, что после такого матча два тренера пребывали в совершенно разном настроении. Если Гончаренко выглядел очень довольным и хвалил не только свою команду, но и соперника, то Кононов отвечал на вопросы кратко и местами нервно. С каждым разом его выступления становятся всё суше и суше. С дебютным периодом в «Спартаке» — не сравнить.

Гончаренко: «В перерыве повторил то же самое, что сказал до игры»

— Мы всес нетерпением ждали этого матча, — начал главный тренер ЦСКА. — Высокий ажиотаж, великолепный стадион, очень хорошая игра в исполнении обеих команд. Матч держал в напряжении. Понятно, что при такой игре всё может качнуться как в одну, так и другую сторону. Но я рад, что мы нашли в себе силы подняться из обороны и проводить атаки. Во втором тайме взвинтили темп, забили два гола.

— Когда готовились, на какие сильные стороны «Спартака» обращали внимание? Не все понимают, как именно играют красно-белые, в какой футбол.

— Вы чересчур критичны. Для меня как тренера очень понятно, как именно «Спартак» атакует. Его футболисты знают, что делать, когда теряют мяч. Это две очень важных составляющих. Мы четко понимали, как обороняться против «Спартака». А что касается оборонительной составляющей, проблемы есть у каждой команды, нужно было воспользоваться чужими слабостями.

«Спартак» упустил два фантастических шанса в матче с ЦСКА. Всё было в его руках Эти эпизоды будут преследовать Зе Луиша и Мельгарехо в кошмарах.

— Вы говорите, что понимали, как обороняться против «Спартака». Тогда почему допустили три момента в первом тайме, включая выход один на один Мельгарехо и пас Ханни на пустые ворота?

— Давайте признаем, что «Спартак» — тоже команда очень высокого уровня, которая претендует на самые высокие места, играет в Лиге чемпионов. И было понятно, что при своих болельщиках она будет атаковать и создавать моменты, что будет жарко как у наших ворот, так и чужих. Потому что оба соперника сегодня играли на победу, а не отстаивали ничью.

— Что вы сказали в перерыве команде? За счёт чего так взбодрили её?

— Повторил то же самое, о чём говорили и до игры. Важно было не отдавать инициативу, возвращать мяч быстро после потерь и не садиться глубоко в оборону. Также нужно было устранить моменты, которые категорически не нравились. Когда Щенников, Бекао и Набабкинвыбивают мяч в аут на ровном месте, это никуда не годится. Нужно уметь сохранять мяч под давлением.

Кононов: «Будем бороться за Лигу чемпионов до самого конца»

— Хороший первый тайм, с нашим преимуществом, создавали голевые моменты, которые не реализовали. Плохо вошли в первые секунды, даже минуты второго тайма, получили два гола, и стало тяжелее. ЦСКА откатился и далее играл на контратаках. Потом Селихов получил травму. Это усложнило ситуацию, одного полевого футболиста я не смог поменять, чтобы далее усилить футбол после перерыва.

— Замена Селихова связана только с травмой? И что он сказал при замене, когда прошел мимо вас и не пожал руку? Чем был недоволен?

— Не знаю, чем он был недоволен, не слышал. У него травма, да. Сейчас он уехал на МРТ-обследование.

— Что конкретно сломалось во втором тайме?

— Когда команда пропускает один гол, второй, появляется нервозность. Я это вижу. Другое дело, что при 0:2 нам не хватило морально-волевых сил двигаться к победе. Понимаете? При любом счёте нужно бороться за победу. А нам этого недоставало сегодня.

Селихов поплыл – «Спартак» развалился. ЦСКА выиграл дерби Место в Лиге чемпионов всё дальше от Кононова.

— «Уфа» смогла отыграться в прошлом туре…

— У нас тоже был момент, у Зе Луиша. Возможно, забей он, всё пошло бы по-другому. Если «Уфа» смогла, то у нас, видимо, не хватило морально-волевых сил.

— Почему в дерби их может не быть?

— Я конкретно про данный момент времени сказал, при счёте 0:2. В первом тайме мы бились. Да и во втором бились! Но мы не смогли переломить ход игры, переломить себя, чтобы не смотреть на счет и играть в свой футбол.

— В первом тайме «Спартак» создал три момента, но все – при помощи контратак. Почему не получается позиционный футбол? И не жалеете, что зимой расстались с такими комбинационными игроками как Попов, Ананидзе, Еременко?

— Абсолютно не жалею! Футбол состоит из разных составляющих, где есть позиционные и быстрые атаки. А ещё – стандарты. Да, сегодня у нас возникли моменты, когда мы атаковали при помощи быстрых выпадов. Сегодня они у нас, возможно, получаются лучше.

— Видите еще шансы попасть в Лигу чемпионов?

— Мы будем бороться до конца.

— Почему «Спартак» закрылся и перестал проводить открытые тренировки, звать на базу журналистов?

— Это вопрос не ко мне. Первое. А второе – мы работаем, разговаривать много, наверное, не стоит. Нужно доказывать свою состоятельность на поле. За нас говорите вы, мы это видим и слышим.

— Как вам игра Глушакова? Почему его заменили?

— Не буду комментировать никого из футболистов персонально. Мы проиграли дерби сегодня, этого достаточно. Если проиграли – значит… Многоточие.