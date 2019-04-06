Эти эпизоды будут преследовать Зе Луиша и Мельгарехо в кошмарах.

«Спартак» упустил два фантастических шанса в матче с ЦСКА. Всё было в его руках

В главном дерби России «Спартак» создал много моментов у ворот ЦСКА, но два были абсолютно убойными. В этих случая было проще забить, чем промахнуться. Несмотря на этого спартаковцы ошиблись в простых ситуациях.

На 22-й минуте Ханни обвел Акинфеева и прострелил на Зе Луиша, которому никто не мешал поразить ворота с трех метров. Нападающий хотел пробить левой ногой, но мяч прошел у него между ног.

На 34-й минуте капитан «Спартака» Глушаков сделал на Мельгарехо передачу, которая должна была становиться голевой. Парагваец вышел один на один с вратарем, имея приличный отрыв от защитников и еще большую дистанцию до Акинфеева. Однако Мельгарехо подождал пока вратарь сократит дистанцию и заблокирует удар.

В первом тайме счет так и не был открыт. А сразу после перерыва ЦСКА забил дважды. Кстати, в случае с первым голом спартаковцам снова не хватило чуть-чуть. Мяч попал сначала в штангу, а потом в перекладину.

В случае со вторым голом армейцам помог рикошет от ноги Жиго.