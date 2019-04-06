«Получилось дерьмово!» Игроки ЦСКА и «Спартака» – о дерби

«Опааааа!» – прокричал Бекао, уходя с газона. Проходящие рядом футболисты «Спартака» от злости ударяли стены так, что было слышно в пресс-центре.

Несмотря на крайне досадное поражение (у красно-белых были убойные моменты) спартаковцы ответили на вопросы журналистов.

Например, Мелкадзе спросили про футбол Бескова. Кононов говорил, что многое у него почерпнул.

– Бесковский футбол? Да, не всё получается, но мы стараемся играть низом. У нас также требуют моментальный отбор после потери мяча, но не всегда все получается. Не должно получаться всё сразу.

– В первом тайме «Спартак» выглядел заметно лучше, чем во втором.

– Не знаю, что случилось в перерыве, но в футболе есть такое правило: не забиваешь ты, забивают тебе. Тренер в раздевалке сказал, что делит это горе с нами. У меня был день рождения, и это, конечно, не самый лучший подарок. Это наша общая боль, – сказал Мелкадзе.



Наиболее ярким спикером от хозяев в этот вечер был защитник Жиго, который много времени пропустил из-за травмы.



– Первый пропущенный мяч – моя ошибка. Наверное, мне стоило выбить мяч. Затем мы не нашли общего языка с вратарём. Таков футбол, получилось дерьмово.

– На что теперь претендует ваша команда?

– Выиграть чемпионат теперь будет очень тяжело. Нам нужно финишировать как можно выше, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

Что касается армейцев, то все признали: «Спартак» был лучше в первом тайме. Хотя по мнению Бекао – ненамного:



– «Спартак» был немножечко лучше в первом тайме. Знаете, как мы в Бразилии говорим? Кто не забивает, тот пропускает. Когда потребовалось Акинфеев спас. А мы во втором тайме реализовали свои моменты и вырвали победу.

– Атмосфера дерби впечатляет?

– После матча мы пошли праздновать к трибуне с нашими фанатами. Мы их слышали на протяжении всей игры, хоть это и был стадион «Спартака». Спасибо нашим болельщикам за эту поддержку. Такое чувствуется. Ну и после наших голов фанаты «Спартака» подуспокоились.

Влашич согласился, что во втором тайме у «армейцев» была другая команда:



– После перерыва мы вышли великолепно. Начали играть более агрессивно, с большим желанием. Забили ранний гол, это помогло нам забить еще. Второй гол это то, что мы отрабатываем на тренировках. Мы были лучшей командой во втором тайме, заслужили эту тяжёлую победу. Я горжусь нашей командой.

Несколько громких слов сказал и Сигурдссон. Оно и понятно, все-таки автор дубля.

– Это выдающийся матч, все говорят о его важности. Мы прекрасно это понимали, поэтому забить два гола в таком противостоянии дорогого стоит. Очень счастливы, что удалось победить.

– Тем более после такого начала.

– В первом тайме совершили глупые, непростительные ошибки. У нас было много неточных передач. Мы понимали, что играем не на своём уровне. Мяч метался, были штанги, перекладины, но я верил, что смогу забить.

Судя по всему, изменения в игре ЦСКА связаны со словами Гончаренко. По-крайней мере на это явно намекнул Ахметов.



– Не могу сказать, что именно мы поменяли. У нас в раздевалке состоялся довольно жёсткий разговор, благодаря чему мы вышли ещё заряженнее и всё воплотили на поле. У нас молодая команда, мы учимся на ошибках. Конечно, после матча с «Уфой» сделали правильные выводы, что таких ошибок больше не должны совершать.