«Чего грустные? У всех по очку, и нормально». В «Локо» не унывают

На первый взгляд, результат матча «Локо» с «Зенитом» больше устроил гостей. Глядя на настроение тренеров, так не скажешь. Семак отвечал на вопросы первым.

— Жаль, что пропустили с небольшого рикошета. Тяжёлый матч, нервозность присутствовала. В концовке были моменты, которые нужно было реализовывать. Хотелось выиграть, но это футбол. Будем готовиться к следующим матчам.

«Локо» спасает интригу. Но сам может лишиться титула «Зенит» ещё не чемпион.

— «Зенит» давно лидирует в РПЛ. Насколько сложно команде играть под таким давлением?

— Любой команде сложно лидировать с первого тура. Есть определённый груз. Но мы пытаемся взять из всего, что говорят, только нужное и полезное. Говорят много, но надо двигаться вперёд.

— Почему не сыграл Кристин Нобоа? Он не готов играть?

— Нобоа изначально пропустил очень много. После поездки в сборную, ему было сложно адаптироваться из-за разницы часовых поясов. К тому же из-за травм россиян Кристиан страдает от лимита. Естественно, мы на него рассчитываем. Он — важный игрок для нашей команды.

— Замена Смольникова связана с травмой?

— Причина в другом. Он не вошёл в игру так, как планировалось. Решили его заменить.

— Сегодняшняя игра — встреча двух голкиперов сборной. Говорили об этом перед игрой?

— Не говорили, у нас свои задачи. Тренер сборной сам будет принимать решение, кого вызывать и на кого рассчитывать.

— Ракицкий отлично исполняет штрафные…

— У Ярослава есть и талант, и трудолюбие. Ему помогает его супруга — и тренироваться, и готовиться. Он серьёзно разнообразил атакующую игру команды — за счёт штрафных и за счёт атакующих действий.

Куда бодрее был Юрий Палыч.

— Чего грустные? У всех по очку, и нормально!

— Какие слова нашли для своей команды перед этой игрой?

— Все слова остаются в раздевалке. Да и зачем мотивировать на «Зенит»? Второй тайм мы провели лучше, чем первый, но не было ударов. В хороших ситуациях вместо удара был лишний пас, который прерывался защитниками «Зенита». К тому же опять пропускаем контратакующие действия.

— Эдера на Смолова почему заменили?

— Эдер неплохо боролся с двумя центральными защитниками, но немного подустал. Они конкурируют со Смоловым за одно место, но у Фёдора был очень маленький перерыв между играми.

— Последний пас становится для «Локомотива» отрицательной привычкой?

— Хорошо уже то, что мы подходим к штрафной. Дальше будем учиться бить.

— Довольны результатом?

— Если бы меня спросили до игры, я бы сказал, что не согласен на ничью. Но по тому, как шла игра — я ей доволен. Впереди восемь туров, будем бороться.

«Локомотив» — «Зенит» — 1:1. Ещё один супергол Ракицкого. Как это было Всё о битве в Черкизово.

— Кварацхелию поменяли после перерыва. Не устраивала его игра?

— Всё устраивало, он нормально играл. Ему 18 лет, и он талантливый парень. Не стушевался, был в общей группе, сыграл достаточно неплохо. Но ему всего 18! Мы планировали дать ему 45 минут. Ну и в мыслях был выход Фернандеша, который не до конца набрал кондиции. Ману сыграл блестяще.

— Почему отказались от Денисова в стартовом составе?

— Он играл три дня назад, какая-то ротация у нас должна быть. Мне показалось, что Гжегож должен был быть свежее.

— Учитывая меньшее время на подготовку, не жалеете, что «Локо» вышел в полуфинал Кубка?

— Нет-нет, мы боремся за все титулы в российском футболе.

— Брак в передачах смущает?

— Брак был перед штрафной площадью «Зенита» — в последней стадии. До этого всё было достаточно неплохо, а по поводу эпизодов в концовке — согласен. Наверное, нам надо играть проще. Братья, например, играют слишком сложно. Отсюда и брак.

— Чего не хватило вашей команде, чтобы забить два-три мяча?

— Тут хотя бы один забить… «Зенит» — топ-команда. Не так просто им забить, у них один в «Челси» играл, другой в «Шахтёре». Ну ничего, забили один, и получилась ничья.

— Сегодня Антон сыграл хуже, чем в предыдущих матчах?

— Такое бывает. Сегодня он не имел моментов, значит, и впрямь играл хуже.

— Почему не сыграл Фарфан?

— Из-за травмы. Такое часто происходит после матчей национальной сборной. Мы готовили его для сегодняшней игры, но он не был готов играть.

— «Локо» сыграл в Кубке России с VAR. Нет сожаления, что сегодня его не было?

— Единственный момент есть с голевым штрафным — не ясно, была ли там рука. Ракицкий эти штрафные бьёт как пенальти. Ещё и жёлтую дали Чорлуке, теперь он пропустит игру. Вот все говорят, что мы якобы обижены на VAR из-за пенальти «Ростова»… Что бы не говорили, он нужен. От этого никуда не денешься, и он по-любому будет.

Уходя из зала, Сёмин бросил ещё пару слов.

— Чемпионат обострился, и это нормально! Вот об этом пишите.