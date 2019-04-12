Вопрос дня. Что «Спартаку» делать с Гулиевым?

Пока в Пресненском суде Москвы шло четвёртое заседание по делу Кокорина и Мамаева, в пикантную ситуацию умудрился угодить ещё один футболист – Аяз Гулиев, избивший пешехода в Москве. Сегодня с утра «Спартак» отреагировал на поведение своего футболиста и выписал ему чек на сумму пять млн рублей, а ещё отстранил от тренировок с основной командой. Правильно ли поступил клуб? Послушаем людей футбола.

После истории с Гулиевым Кокорина и Мамаева уже не жалко. Надоели Ещё одно избиение на улице средь бела дня.

Валерий Рейнгольд, ветеран «Спартака»:

— «Спартак» должен не наказывать Гулиева, а собрать всю команду, пригласить ветеранов и провести беседу. Я не понимаю политику красно-белых и личностей, которые сейчас там работают. Они не предпринимают никаких шагов, чтобы правильно воспитывать футболистов. А ведь они могли бы сводить футболистов в музей на стадионе, чтобы познакомить их с традициями клуба и показать, как нужно вести себя в свободное время.

У сегодняшних футболистов только одно на уме – деньги. Неудивительно, что у них крыша едет. Случай вопиющий, общественность взбудоражена и ждёт крови. А я крови не хочу – я хочу, чтобы парень осознал, что подобные поступки могут для него плохо кончиться.

Евгений Бушманов, бывший главный тренер молодёжной сборной России:

— Клуб принял правильное решение в отношении Аяза Гулиева, поступок со стороны этого игрока очень неправильный и некорректный, так вести себя нельзя.



Игорь Лебедев, бывший член исполкома РФС, депутат Государственной Думы:

— Не буду брать на себя ответственность комментировать действия руководства клуба. Я лишь хочу сказать, что случай с Кокориным и Мамаевым должен был послужить уроком всем остальным, но, как оказывается, это не происходит. Я был удивлён, что люди не следят за новостями и живут в собственном мире. Парни уже полгода сидят за такую же драку, какую устроил Аяз Гулиев. Вызывает удивление, что футболисты продолжают совершать такие поступки.

«Спартак» наказал так, как посчитал нужным. Спасибо, что вообще отреагировали. У футболиста элементарный недостаток воспитания. Есть сотни примеров, где люди совладают со своими эмоциями в таких ситуациях. Дело заключается не в эмоциональности, а в том, что нет воспитания с детства. Клуб уже не сможет восполнить этот пробел, так как человек вырос. Штраф и отстранение вряд ли пойдут на пользу. Как только вернётся в строй, совершит ещё что-нибудь. Все бессильны в этой ситуации.

Александр Мостовой, бывший нападающий московского «Спартака»:

— Отстранение – это правильное решение от «Спартака», особенно в свете всех событий с нашими футболистами. Наказывать в таких ситуациях надо. Что касается суммы, то это решает только клуб, так как есть определённые контрактные обязательства.



Валерий Кечинов, бывший нападающий московского «Спартака»:

— Очень неприятная ситуация, и откуда столько агрессии у молодых людей? Непонятно. Что касается санкций, которые последовали от «Спартака», — это самое минимальное, что клуб мог сделать для Гулиева. Стоило ли ему вообще запретить садиться за руль? В договоре футболиста есть какие-то пункты, которые он не должен нарушать. Мне сложно сейчас это как-то обсуждать. Если клуб так отреагировал, значит, это правильно.

Валерий Гладилин, бывший полузащитник московского «Спартака»:

— Гулиева оштрафовали заслуженно. Раз «Спартак» решил предпринять такие решения, значит, так и нужно. Где бы ты ни находился, всегда нужно вести себя правильно. Конечно, я понимаю, что в этой ситуации огромную роль сыграли эмоции, но даже в таких случаях нужно уметь себя контролировать, особенно когда ты представитель футбольного клуба.

Валерий Масалитин, бывший нападающий ЦСКА и «Спартака»:

— Я думаю, что для первого раза Гулиева оштрафовали нормально. Мы живём в таком государстве, где на первое место всегда выходят эмоции. Аяз Гулиев вспылил и не подумал, когда выбегал из машины к пешеходу. В связи с делом Кокорина и Мамаева все футболисты находятся сейчас под пристальным вниманием, поэтому эта ситуация сыграла немаловажный фактор в случившемся инциденте. Многие начинают думать, что футболистам всё положено, но это не так. У меня вызывает большое уважение клуб, который очень оперативно отреагировал на данную ситуацию и принял определённые меры к своему игроку. Говорить о том, суровое это наказание или нет, мы не можем, с клубом спорить нельзя.

Анзор Кавазашвили, бывший вратарь московского «Спартака»:

— Отстранение от тренировок с основой и штраф – это вполне нормальное наказание. Клуб же не может отправить Гулиева под домашний арест. Подобные происшествия футболистов не красят. Особенно сейчас, когда все вокруг говорят о Кокорине с Мамаевым. Всё говорит о том, что профессиональные спортсмены должны вести себя предельно аккуратно в повседневной жизни. Такими поступками они позорят своё имя и имя клуба.

Наше мнение

Антон Третяк, корреспондент «Чемпионата»:

— Гулиев молчал почти двое суток. Он был на тренировках «Спартака», но с извинениями выступил только сегодня утром. Странно, что, остыв и оказавшись в полиции, он догадался откупиться от пострадавшего, но ему в голову не пришло публично выступить. Это произошло после того, как вся страна посмотрела видео.

Вроде бы произошёл обычный инцидент на дороге. Простая жизненная ситуация. Сколько их сейчас в России? Тысячи. Человек на крутой тачке откупится или его просто отмажут.

А ещё найдутся «доброжелатели», которые скажут, что Аяз молодец, показал «проклятым пиндосам», что здесь вам не там. Но речь ведь не о том, какой национальности человек. А о том, что на его месте мог быть любой из нас, кто-то из наших родных и близких.

Мнение читателей

dmitriy16021972:

— Совсем озверело руководство «народного» клуба! Как теперь парень на 1 млн в месяц проживёт, что кушать будет? Об этом они не подумали? Он же ноги с голодухи протянет! Опять же, мерседес надо заправлять и на всё это у него всего 1 миллион остался, звери!

vallerich:

В результате второй атаки футболист сломал ему нос. Надо признать, что на тротуаре АГ атакует гораздо лучше, чем занимаясь своим «профессиональным» делом на футбольном поле. МБ ему стоит подумать о смене деятельности?

sean78:

— Новость надо было назвать так: «За избиение американца Гулиев получит от «Спартака» миллион рублей».

gotlieb:

— Придётся как-то прожить на лям в месяц.

аnriart:

— Ничего, ничего, «Бутырка» такими темпами ещё соберёт команду мечты! Стараемся, господа! Ходим по переходам, сидим в «Кофеманиях»! Нарываемся! Ищем таланты!