После истории с Гулиевым Кокорина и Мамаева уже не жалко. Надоели

Аяз Гулиев со своим соло выступил очень «вовремя».

Игрок «Спартака» сломал нос американцу. Из-за конфликта на дороге Его накажут штрафом в тысячу рублей. Видео.

Прямо в разгар суда над Кокориным и Мамаевым. Почти в тот день, когда давал показания избитый футболистами водитель Соловчук, которого сейчас защита обвиняет во лжи. Говорят, что он оскорбил, назвал классных ребят, выпивших минимум три литра вискаря «петухами», а они, в порыве праведного гнева, потребовали ответа. Пятеро от одного. Что он большой и ударил первым. Что он занимается гандболом, а это «усечённое регби» (Я серьёзно. Это цитата от адвоката Стукаловой — прим.автора). И поэтому они били его впятером, троих он, судя по видео, разметал легко. И добивали лежачего. И потом, когда уже был сломлен, попрыгали на его голове и отоварили пару раз… Для науки.

Педагоги.

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В тот самый период времени, когда общественное мнение считает, что с Сашей и Пашей обходятся жестоко, что суд превратился в фарс и является заказным, происходит это. На ровном месте, человек на крутой тачке, нарушивший правила ПДД, задевает пешехода, затем выскакивает из машины, бежит за человеком и бьёт его. Возвращается к машине, но снова бежит и снова бьёт. Человека, который не сопротивляется. В 11.30 утра.

Пикантность в том, что пострадавший — гражданин США. Неизвестна степень его владения русским. Но вполне возможно, вскоре выяснится, что американец сказал «фак». Или показал средний палец. Оскорбил же! Спровоцировал! Помешал крутому парню на крутой тачке, сыгравшему аж четыре матча за «Спартак», ехать на красный свет. Ну и получил урок жизни. Урок жизни в России.

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Обоих доставили в полицию, где запуганный или купленный человек написал заявление, что претензий не имеет. Несмотря на сломанный нос. Говорят, что Гулиев прямо на месте дал потерпевшему денег.

В полиции составили протокол об административном правонарушении по статье 12.12 КоАП РФ. Для справки: «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика влечёт наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей».

Гулиев молчал почти двое суток. Он был на тренировках «Спартака», но с извинениями выступил только сегодня с утра. Странно, что остыв и оказавшись в полиции, он догадался откупиться от пострадавшего, но ему в голову не пришло публично выступить. Это произошло после того, как про вся страна посмотрела видео.

Вроде бы произошёл обычный инцидент на дороге. Простая жизненная ситуация. Сколько их сейчас в России? Тысячи. Человек на крутой тачке откупится или его просто отмажут.

А ещё найдутся «доброжелатели», которые скажут, что Аяз молодец, показал «проклятым пиндосам», что здесь вам не там. Но речь ведь не о том, какой национальности человек. А о том, что на его месте мог быть любой из нас, кто-то из наших родных и близких.

От подобных действий не застрахован даже крупный чиновник, который одним ярким словом охарактеризовал Кокорина, Мамаева и их компанию. И получил за это стулом от футболиста. И унизительную оплеуху от никчёмного сопляка.

Вчера с утра нам было жалко Кокорина и Мамаева. А теперь жалко Соловчука. И этого американца. И ещё кучу людей, которые просто так огребли на ровном месте в похожих ситуациях. И о которых мы не знаем.

Кокорин и Мамаев — это показательная порка? Если закон всё равно не один для всех, то ок. Может, другие поумнеют.