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ЦСКА – Оренбург, гол Ивана Облякова на «ВЭБ Арене» на 14-й минуте

Иван Обляков забил гол из центрального круга
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Обляков забил из центрального круга. Как это вышло?
Кажется, мы знаем, о чем будет думать вратарь «Оренбурга», засыпая сегодня ночью.
Футбол / РПЛ

В 23-м туре чемпионата России ЦСКА на своем поле принимает «Оренбург». Первый гол в матче получился курьезным.

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
13 апреля 2019, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 – Обляков – 14, 1:1 – Ойеволе – 18, 1:2 – Сутормин – 24, 2:2 – Эрнандес – 32
Удаления: Фернандес, 25 – нет

Полузащитник хозяев Иван Обляков поборолся за мяч в воздухе и заработал фол. Хавбек сам же исполнил стандартное поражение. Заметив, что вратарь вышел из ворот к «армейцу» Эрнандесу, Обляков не стал навешивать, а пробил по воротам. Причём сделал это левой ногой без разбега – с линии центрального круга. Голкипер Фролов дернулся к точке пенальти, недооценив силу удара. В результате мяча никто не коснулся, и он опустился в ворота.

Напомним, что ранее в этом сезоне похожий гол забил защитник «Динамо» Владимир Рыков. Он послал мяч в ворота «Спартака» со своей половины поля на «Открытие Арене». В той ситуации далеко из ворот вышел вратарь Александр Максименко.

Голом Облякова дело на «Песчанке» не кончилось. До перерыва мяч ещё трижды побывал в воротах. На отдых команды ушли при счёте 2:2 и в соотношении 10 – 11 по людям (в середине тайма красную карточку получил «армеец» Фернандес).

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