Обляков забил из центрального круга. Как это вышло?

Кажется, мы знаем, о чем будет думать вратарь «Оренбурга», засыпая сегодня ночью.

В 23-м туре чемпионата России ЦСКА на своем поле принимает «Оренбург». Первый гол в матче получился курьезным.

Полузащитник хозяев Иван Обляков поборолся за мяч в воздухе и заработал фол. Хавбек сам же исполнил стандартное поражение. Заметив, что вратарь вышел из ворот к «армейцу» Эрнандесу, Обляков не стал навешивать, а пробил по воротам. Причём сделал это левой ногой без разбега – с линии центрального круга. Голкипер Фролов дернулся к точке пенальти, недооценив силу удара. В результате мяча никто не коснулся, и он опустился в ворота.

Напомним, что ранее в этом сезоне похожий гол забил защитник «Динамо» Владимир Рыков. Он послал мяч в ворота «Спартака» со своей половины поля на «Открытие Арене». В той ситуации далеко из ворот вышел вратарь Александр Максименко.

Голом Облякова дело на «Песчанке» не кончилось. До перерыва мяч ещё трижды побывал в воротах. На отдых команды ушли при счёте 2:2 и в соотношении 10 – 11 по людям (в середине тайма красную карточку получил «армеец» Фернандес).