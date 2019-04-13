«Монако» дома теряет очки. У Головина неудачный матч

В прошлом туре монегаски спаслись во встрече с аутсайдером Лиги 1 «Генгамом» на пятой добавленной минуте благодаря голу Стевана Йоветича. Главный тренер Леонарду Жардим наградил черногорца местом в основе на матч с «Реймсом». Это лишь четвёртое появление нападающего с первых минут в нынешнем чемпионате Францию: большую часть сезона Йоветич боролся с травмами. Тем временем в заявку «Монако» вернулся залечивший повреждение Радамель Фалькао, однако лучший бомбардир команды остался в запасе.

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Помимо того, Жардим, стремясь улучшить качество игры «Монако», чуть-чуть подкорректировал тактику. Матч с «Реймсом» монегаски начали по схеме 4-4-2, в которой Александр Головин занял позицию левого полузащитника. Рони Лопеш в свою очередь передвинулся с фланга в центр, чтобы образовать дуэт форвардов с Йоветичем.

Идея Жардима по большому счёту не сработала. В первые полтайма хозяева ничего не создали у ворот гостей. На поле было много единоборств, брака и какой-то непонятной суеты. К сожалению, не получалась игра и у Головина, допустившего несколько потерь. То дриблинг неудачный, то пас в никуда. Вдобавок уже на исходе четверти часа пришлось менять травмированного Сеска Фабрегаса.

В результате тренер довольно быстро принял решение перестроить команду на схему 4-2-3-1, которую «Монако» использовал в предыдущих матчах. Лопеш перешёл налево – фланг задышал. Головин на позиции под нападающим тоже стал заметнее, хотя не сказать чтобы эффективнее. Тем не менее на 32-й минуте полузащитник сборной России едва не стал автором голевой передач. Йоветич сделал хитрый пас пяткой в штрафную на ход Александру, а Головин прострелил вдоль ворот. От гола «Реймс» спас Томас Фоке, прервавший полёт мяча. Эпизод завершился добиванием со стороны Йоветича – выше цели.

Пару раз монегаски могли забить после угловых. Камиль Глик опасно бил головой. Кстати, это был сотый матч польского защитника в Лиге 1. У него 10 забитых мячей. Красивая статистика! Впрочем, самый опасный момент, причём тоже в результате подачи углового, имел до перерыва всё-таки «Реймс». От пропущенного гола после удара нападающего Булайе Диа команду Жардима спасла штанга.

Во втором тайме монегаски продолжали владеть преимуществом, но эмоций на поле по-прежнему было больше, нежели разумных действий. Остроты хозяевам недоставало. Гостей ничья явно устраивала. На исходе часа матча кто-то несколько раз крикнул с трибун стадиона «Луи II»: «Россия! Россия!». Хотя теоретически это мог бы кричать со скамейки «Реймса» экс-полузащитник «Ростова» и «Арсенала» Мусса Думбия, скучающий в запасе. Проверить, вдохновит ли Головина голос с родины, к сожалению, не получилось. На 65-й минуте Жардим заменил нашего полузащитника на Фалькао.

Александр наверняка постарается поскорее забыть матч с «Реймсом». Это был не его день. Головин заработал от Whoscored.com лишь 5,82 балла – самая низкая оценка в команде. В активе игрока сборной России один удар по воротам и 25 передач с точностью 80% процентов. Кажется, бывший «армеец» подустал, у него нет свежести, лёгкости.

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«Монако» и без Головина не смог дожать «Реймс». Хотя давил и выиграл второй тайм по ударам – 16:0 (в створ – 3:0). Глик упустил третий шанс забить после углового, пробив в перекладину, Лопеш не реализовал выход один на один, а Фалькао просто не дождался хорошей передачи. В конце матча, как и в начале, Жардим сделал вынужденную замену: Йоветич опять травмировался! Эта ничья мало что даёт монегаскам – до зоны вылета семь очков.