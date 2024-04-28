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«Балтика» — ЦСКА: хозяева удвоили преимущество на 77-й минуте матча

«Балтика» — ЦСКА: хозяева удвоили преимущество на 77-й минуте матча
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В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются калининградская «Балтика» и московский ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский. Матч начался в 21:30 мск. На момент написания новости счёт в матче — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
2-й тайм
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Бистрович – 50'     2:0 Фернандес – 77'     3:0 Капленко – 86'     3:1    

На 77-й минуте матча хозяева забили второй гол: отличился нападающий Алекс Фернандес.

После 25 туров чемпионата России «Балтика» набрала 23 очка и занимает 15-е место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги ЦСКА заработал 38 очков и располагается на седьмой строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в матче 10-го тура. В том противостоянии красно-синие одержали победу со счётом 1:0.

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