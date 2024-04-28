Нападающий «Динамо» Тюкавин: в матче со «Спартаком» хотим взять реванш

Нападающий столичного «Динамо» Константин Тюкавин, ставший автором единственного гола бело-голубых в сегодняшнем матче Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0), поделился ожиданиями от предстоящей игры второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Встреча состоится 1 мая.

«В кубковом матче со «Спартаком» мы хотим взять реванш за последнюю игру», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В последнем матче между этими соперниками, который прошёл 7 апреля в рамках РПЛ, красно-белые одержали победу со счётом 2:1. При этом «Динамо» и «Спартак» встречались уже в этом сезоне и в рамках Кубка России, когда на групповом этапе команда Марцела Лички разгромила своих соперников со счётом 3:0.

Напомним, в другой паре второго этапа 1/2 финала Пути регионов встретятся «Ростов» и «Балтика».