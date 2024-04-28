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Шунин рассказал, что поддержал Лещука после ошибок в игре со «Спартаком»

Шунин рассказал, что поддержал Лещука после ошибок в игре со «Спартаком»
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Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, что поддержал своего коллегу по амплуа в клубе Игоря Лещука после того, как тот допустил две результативные ошибки в игре 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Конечно, был разговор, и я поддержал Игоря. Мы вместе тренируемся и работаем, находимся в одной команде. То, что я ему сказал, хочу, чтобы осталось между нами», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, Антону Шунину 37 лет. Он является воспитанником академии московского «Динамо». В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 19 матчах во всех официальных турнирах, в которых пропустил 24 мяча и три раза отыграл «на ноль». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шунина в € 500 тыс.

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