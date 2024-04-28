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Тюкавин: приоритет «Динамо» — чемпионат и Кубок России. Посмотрим, хватит ли сил

Тюкавин: приоритет «Динамо» — чемпионат и Кубок России. Посмотрим, хватит ли сил
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин после победы в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0) рассказал, что команда намерена бороться как за титул чемпиона страны, так и за звание обладателя национального Кубка.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Тюкавин – 77'    

«Приоритет «Динамо» на данный момент чемпионат и Кубок России. Посмотрим, хватит ли сил», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Единственный гол в матче на 76-й минуте забил нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. Арбитры просмотрели эпизод с помощью VAR на предмет офсайда, однако система показала, что гол был забит по правилам.

Таким образом, команда Марцела Лички набрала 47 очков после 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.

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