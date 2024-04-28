Сергей Юран официально уволен с поста главного тренера «Пари НН»

Российский специалист Сергей Юран уволен с поста главного тренера «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщил генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

«Решение совета директоров футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» — принять отставку главного тренера команды Сергея Николаевича Юрана. От себя лично хочу поблагодарить Сергея Николаевича за совместную работу и участие в важном этапе становления клуба «Пари НН».

Тренерский штаб клуба переходит к статусу исполнения обязанностей. Исполнять обязанности главного тренера будет Антон Геннадьевич Хазов. В ближайшие время будут приняты кадровые решения, о которых будет объявлено дополнительно», — написано в сообщении гендиректора клуба.

54-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» в апреле 2023 года. За этот период под его руководством нижегородская команда провела 43 матча во всех турнирах, в которых 13 раз выиграла, шесть раз сыграла вничью и 24 раза потерпела поражение.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Юран уволен с поста главного тренера «Пари НН» после разгромного поражения от «Ахмата» со счётом 1:5 в матче 26-го тура РПЛ.