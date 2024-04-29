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Дубль Гонсалеса помог «Фиорентине» уверенно обыграть «Сассуоло» в матче Серии А

Дубль Гонсалеса помог «Фиорентине» уверенно обыграть «Сассуоло» в матче Серии А
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Во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» завершился матч 34-го тура итальянской серии А, в котором местная «Фиорентина» разгромила «Сассуоло» (5:1).

Италия - Серия А . 34-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
5 : 1
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Соттиль – 17'     2:0 Куарта – 54'     2:1 Торстведт – 57'     3:1 Гонсалес – 58'     4:1 Барак – 62'     5:1 Гонсалес – 66'    

Дублем в этом матче отметился аргентинский нападающий хозяев Николас Гонсалес. Ещё по мячу у «Фиорентины» забили Риккардо Соттиль, Лукас Куарта и Антонин Барак. Отметим, что три своих последних гола в этой встрече флорентийцы забили в промежутке с 58-й по 66-ю минуту.

У гостей единственный гол на счету норвежца Кристиана Торстведта.

«Фиалки» набрали 50 очков после 33 матчей и делят с «Наполи» восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Сассуоло» остался с 26 очками после 34 игр и идёт на предпоследней, 19-й строчке, отставая от спасительного 17-го места на пять очков.

Напомним, чемпионом Италии — 2023/2024 досрочно стал «Интер».

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