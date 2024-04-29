Дубль Гонсалеса помог «Фиорентине» уверенно обыграть «Сассуоло» в матче Серии А

Во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» завершился матч 34-го тура итальянской серии А, в котором местная «Фиорентина» разгромила «Сассуоло» (5:1).
Дублем в этом матче отметился аргентинский нападающий хозяев Николас Гонсалес. Ещё по мячу у «Фиорентины» забили Риккардо Соттиль, Лукас Куарта и Антонин Барак. Отметим, что три своих последних гола в этой встрече флорентийцы забили в промежутке с 58-й по 66-ю минуту.
У гостей единственный гол на счету норвежца Кристиана Торстведта.
«Фиалки» набрали 50 очков после 33 матчей и делят с «Наполи» восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Сассуоло» остался с 26 очками после 34 игр и идёт на предпоследней, 19-й строчке, отставая от спасительного 17-го места на пять очков.
Напомним, чемпионом Италии — 2023/2024 досрочно стал «Интер».
- 29 апреля 2024
-
00:35
-
00:34
-
00:24
-
00:17
-
00:05
-
00:03
-
00:00
- 28 апреля 2024
-
23:49
-
23:33
-
23:31
-
23:27
-
23:15
-
23:15
-
23:13
-
23:09
-
23:08
-
23:01
-
22:58
-
22:50
-
22:44
-
22:44
-
22:42
-
22:33
-
22:29
-
22:28
-
22:26
-
22:25
-
22:20
-
22:17
-
22:16
-
22:14
-
22:13
-
22:10
-
22:09
-
22:06