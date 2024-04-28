«Динамо» после игры с «Зенитом» выложило старое видео с поздравлением Александра Медведева

Московское «Динамо» после победы над «Зенитом» (1:0) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги выложило в официальном телеграм-канале старое видео с председателем правления петербургского клуба Александром Медведевым.

«Как болельщик «Динамо» с детских лет поздравляю родной клуб! «Динамо», вперёд!» — говорит Медведев на видео.

Напомним, команда Марцела Лички набрала 47 очков после 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.

Ранее Александр Медведев отреагировал на поражение «Зенита» от «Динамо».