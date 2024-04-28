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Нападающий «Динамо» Тюкавин раскрыл, что сказал ему Личка перед игрой с «Зенитом»

Нападающий «Динамо» Тюкавин раскрыл, что сказал ему Личка перед игрой с «Зенитом»
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Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос, что ему сказал главный тренер команды Марцел Личка перед матчем с петербургским «Зенитом» (1:0) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Тюкавин – 77'    

«Личка перед матчем мне сказал забить гол и победить. Ничего особого не говорил», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Константин Тюкавин стал автором единственного гола. Он отличился на 76-й минуте.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 50 очков за 26 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработав 49 очков за 25 игр. «Динамо» находится на третьей строчке, набрав 47 очков после 26 матчей.

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