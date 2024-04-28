«Спасибо тому, кто сидел на VAR». Форвард «Динамо» Тюкавин — о забитом мяче «Зениту»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своём забитом мяче в ворота санкт-петербургского «Зенита» (1:0) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

— Были ли сомнения, что был офсайд во время забитого мяча?

— Да, были сомнения, потому что всё возможно. Я ждал до последнего. Спасибо тому, кто сидел на VAR, он разобрался. Он профессионал, — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Таким образом, команда Марцела Лички набрала 47 очков после 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.