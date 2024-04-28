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Видеообзор победы «Динамо» над «Зенитом» в 26-м туре РПЛ

Видеообзор победы «Динамо» над «Зенитом» в 26-м туре РПЛ
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Сегодня, 28 апреля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» прошёл матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором столичное «Динамо» нанесло поражение лидеру чемпионата — «Зениту» из Санкт-Петербурга — с минимальным счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Тюкавин – 77'    

Автором единственного гола, забитого на 76-й минуте встречи, стал форвард бело-голубых Константин Тюкавин.

«Чемпионат» предлагает посмотреть краткий видеообзор встречи:

Видео опубликовано на YouTube-канале «Динамо». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

По итогам игрового дня команда Марцела Лички набрала 47 очков, проведя 26 матчей, и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата страны. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.

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