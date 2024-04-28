Видеообзор победы «Динамо» над «Зенитом» в 26-м туре РПЛ

Сегодня, 28 апреля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» прошёл матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором столичное «Динамо» нанесло поражение лидеру чемпионата — «Зениту» из Санкт-Петербурга — с минимальным счётом 1:0.

Автором единственного гола, забитого на 76-й минуте встречи, стал форвард бело-голубых Константин Тюкавин.

«Чемпионат» предлагает посмотреть краткий видеообзор встречи:

Видео опубликовано на YouTube-канале «Динамо». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

По итогам игрового дня команда Марцела Лички набрала 47 очков, проведя 26 матчей, и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата страны. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.