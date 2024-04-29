Личка оценил победу «Динамо» над «Зенитом» в домашнем матче 26-го тура РПЛ

Главный московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над петербургским «Зенитом» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 28 апреля. Она завершилась со счётом 1:0 в пользу столичного клуба. Автором единственного гола стал нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.

«Победа над «Зенитом» – это всегда праздник. Сегодня «Зенит» показал и свои качества, и свою силу. Честно надо признать, что до момента, когда мы забили гол, у соперника всё было под контролем. Он владел мячом, старался искать дыры в нашей обороне и мог забить гол. C другой стороны, в нашей обороне хватало дисциплины. Помню один момент у «Зенита» после стандартного положения, когда было очень опасно. А так с игры у нас получалось хорошо закрывать и Кассьерру, и Вендела, и быстрого Мостового», приводит слова Лички пресс-служба бело-голубых.

Напомним, команда Марцела Лички набрала 47 очков после 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.