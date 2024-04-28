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«Хайденхайм» в гостях обыграл «Дармштадт 98» в матче 31-го тура Бундеслиги

Завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Дармштадт 98» и «Хайденхайм». Игра проходила на стадионе «Европа-парк-Штадион» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Франк Вилленборг. Гости одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол был забит лишь в самой концовке матча: на 90-й минуте отличился нападающий «Хайденхайма» Никола Доведан с передачи форварда Кристиана Кюльветтера.

«Хайденхайм» занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков за 31 матч. «Дармштадт» находится на последнем месте, заработав 17 очков.

Также сегодня были сыграны ещё два матча 31--го тура Бундеслиги: «Майнц» — «Кёльн» и «Боруссия» М — «Унион». Оба матча закончились ничейным результатом: 1:1 и 0:0 соответственно.