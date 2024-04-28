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«Хайденхайм» в гостях обыграл «Дармштадт 98» в матче 31-го тура Бундеслиги

«Хайденхайм» в гостях обыграл «Дармштадт 98» в матче 31-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Дармштадт 98» и «Хайденхайм». Игра проходила на стадионе «Европа-парк-Штадион» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Франк Вилленборг. Гости одержали победу со счётом 1:0.

Германия - Бундеслига . 31-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Дармштадт 98
Дармштадт
Окончен
0 : 1
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
0:1 Доведан – 90'    

Единственный гол был забит лишь в самой концовке матча: на 90-й минуте отличился нападающий «Хайденхайма» Никола Доведан с передачи форварда Кристиана Кюльветтера.

«Хайденхайм» занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков за 31 матч. «Дармштадт» находится на последнем месте, заработав 17 очков.

Также сегодня были сыграны ещё два матча 31--го тура Бундеслиги: «Майнц» — «Кёльн» и «Боруссия» М — «Унион». Оба матча закончились ничейным результатом: 1:1 и 0:0 соответственно.

Германия - Бундеслига . 31-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
1 : 1
Кёльн
Кёльн
1:0 Баррейро – 29'     1:1 Кайнц – 90+5'    
Удаления: Мвене – 90+9' / нет
Германия - Бундеслига . 31-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
0 : 0
Унион
Берлин
Турнирная таблица Бундеслиги
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